ВЕЙКО КОММУСААР ⟩ Нужны ли Эстонии все пограничные пункты на восточной границе?

В 2022 году большинство пересечений границы осуществлялось на восточной границе через погранпереход Нарва-1, на долю которого приходилось 66 процентов всех пересечений на восточной границе. За ним следуют погранпереход Лухамаа (14 процентов), Койдула (10 процентов) и Нарва-2 (9 процентов).
Если десять лет назад через пограничный переход Койдула проходило больше людей, чем через пограничный переход Лухамаа, то с 2013 года количество людей, проходящих через пограничный переход Лухамаа, неизменно выше. Например, в 2019 году пограничный переход Лухамаа пересек на 37 процентов больше людей, чем пограничный переход Койдула. Количество пересечений границы составило 656 055 в Лухамаа и 414 913 в Койдула соответственно.
Как и общее количество пересечений восточной границы, в последующие годы количество пересечений также сократилось в пограничных пунктах Юго-Восточной Эстонии в среднем на 80 процентов.
В 2022 году пересечения границы немного восстановились, но все еще сильно отстают от того, что было в предыдущие годы. Теперь, однако, мы должны подумать, хотим ли мы пересечения границ, сопоставимых с предыдущими, в то время, когда Россия в очередной раз столь жестоким образом показала свое истинное лицо, или мы хотим ограничиться только необходимым.
В связи с этим возникает вопрос, разумно ли государству держать близко расположенные пограничные пункты открытыми 24 часа в сутки, если количество пересечений границы продолжает сокращаться. Например, пограничные переходы Лухамаа и Койдула расположены менее чем в 40 километрах друг от друга, а пограничный переход Саатсе, который еще предстоит отремонтировать, находится неподалеку. Правда, последний пока предназначен для обслуживания только передвигающихся пешком или на велосипеде жителей Эстонии и России.