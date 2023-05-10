ВЕЙКО КОММУСААР ⟩ Нужны ли Эстонии все пограничные пункты на восточной границе?

Мы каждый день ощущаем последствия злодеяний Путина. Мы видим, что происходит в мировой экономике, на наших личных банковских счетах и ​​в медийном пространстве вокруг нас.

Мы быстро и бескомпромиссно отреагировали на атаки Путина в Украине, изолировав агрессора и его сторонников и отрезав ресурсы, питающие его военную машину. Однако тот факт, что наша ситуация с безопасностью изменилась, является неизбежностью, которая не изменится в обозримом будущем.

Все это неизбежно привело к тому, что движение между двумя странами во многом застопорилось, а решения, принятые в прошлой реальности, уже не являются полезными или целесообразными.

На восточной границе Эстонии для международного сообщения открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобильного движения и два – для железнодорожного. Кроме того, есть два двусторонних пограничных пункта, которые открыты для пересечения границы жителями Эстонии и России. Один из них – погранпереход Нарва-2 – временно закрыт с ноября прошлого года.

До ограничения пересечения границы в 2019 году на внешней границе Эстонии было проверено более 8,2 миллиона человек, а в 2022 году это число составило немногим более трех миллионов. В 2019 году восточную границу Эстонии в обоих направлениях пересекли в общей сложности 5,3 миллиона человек.