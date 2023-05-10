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ВЕЙКО КОММУСААР ⟩ Нужны ли Эстонии все пограничные пункты на восточной границе?

Вейко Коммусаар
, вице-канцлер Министерства внутренних дел
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Пограничный пункт Койдула.
Пограничный пункт Койдула. Фото: Margus Ansu
  • Для международного движения на восточной границе Эстонии открыты пять пограничных пунктов
  • Пограничные пункты Лухамаа и Койдула находятся менее чем в 40 километрах друг от друга
  • Через пограничный переход Лухамаа проходит значительно больше людей, чем через Койдула

Количество пограничных переходов на восточной границе неуклонно сокращается, и мы должны задаться вопросом, разумно ли держать пограничные пункты, расположенные близко друг к другу, открытыми круглосуточно и без выходных, пишет вице-канцлер по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар.

Мы каждый день ощущаем последствия злодеяний Путина. Мы видим, что происходит в мировой экономике, на наших личных банковских счетах и ​​в медийном пространстве вокруг нас.

Мы быстро и бескомпромиссно отреагировали на атаки Путина в Украине, изолировав агрессора и его сторонников и отрезав ресурсы, питающие его военную машину. Однако тот факт, что наша ситуация с безопасностью изменилась, является неизбежностью, которая не изменится в обозримом будущем.

Все это неизбежно привело к тому, что движение между двумя странами во многом застопорилось, а решения, принятые в прошлой реальности, уже не являются полезными или целесообразными.

На восточной границе Эстонии для международного сообщения открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобильного движения и два – для железнодорожного. Кроме того, есть два двусторонних пограничных пункта, которые открыты для пересечения границы жителями Эстонии и России. Один из них – погранпереход Нарва-2 – временно закрыт с ноября прошлого года.

До ограничения пересечения границы в 2019 году на внешней границе Эстонии было проверено более 8,2 миллиона человек, а в 2022 году это число составило немногим более трех миллионов. В 2019 году восточную границу Эстонии в обоих направлениях пересекли в общей сложности 5,3 миллиона человек.

В 2020 году количество пересечений восточной границы сократилось на 76 процентов по сравнению с 2019 годом, в основном из-за воздействия COVID-19, а в 2021 году их количество сократилось еще больше, составив 13 процентов по сравнению с 2019 годом. В прошлом году количество пересечений границы начало увеличиваться, но по-прежнему составляет лишь 34 процента от объема до введения ограничений.

В 2022 году большинство пересечений границы осуществлялось на восточной границе через погранпереход Нарва-1, на долю которого приходилось 66 процентов всех пересечений на восточной границе. За ним следуют погранпереход Лухамаа (14 процентов), Койдула (10 процентов) и Нарва-2 (9 процентов).

Если десять лет назад через пограничный переход Койдула проходило больше людей, чем через пограничный переход Лухамаа, то с 2013 года количество людей, проходящих через пограничный переход Лухамаа, неизменно выше. Например, в 2019 году пограничный переход Лухамаа пересек на 37 процентов больше людей, чем пограничный переход Койдула. Количество пересечений границы составило 656 055 в Лухамаа и 414 913 в Койдула соответственно.

Как и общее количество пересечений восточной границы, в последующие годы количество пересечений также сократилось в пограничных пунктах Юго-Восточной Эстонии в среднем на 80 процентов.

В 2022 году пересечения границы немного восстановились, но все еще сильно отстают от того, что было в предыдущие годы. Теперь, однако, мы должны подумать, хотим ли мы пересечения границ, сопоставимых с предыдущими, в то время, когда Россия в очередной раз столь жестоким образом показала свое истинное лицо, или мы хотим ограничиться только необходимым.

В связи с этим возникает вопрос, разумно ли государству держать близко расположенные пограничные пункты открытыми 24 часа в сутки, если количество пересечений границы продолжает сокращаться. Например, пограничные переходы Лухамаа и Койдула расположены менее чем в 40 километрах друг от друга, а пограничный переход Саатсе, который еще предстоит отремонтировать, находится неподалеку. Правда, последний пока предназначен для обслуживания только передвигающихся пешком или на велосипеде жителей Эстонии и России.

Это определенно не кажется практичным в меняющейся ситуации. Кроме того, одновременное удержание пограничных пунктов рядом друг с другом отнимает у наших чиновников неоправданно много времени.

Хорошим примером является автоматический пограничный контроль, который только что начал функционировать в Саатсе, и это может быть решением, которое мы сможем использовать в большем объеме, чем раньше. Подобные ABC-ворота также работают на пограничном переходе в Нарве и Таллиннском аэропорту. Пересекающим границу не обязательно нужен контакт с чиновником, технологии быстро развиваются, и мы можем гораздо более эффективно использовать наших сотрудников для выполнения других обязанностей. Также можно говорить о возможности того, что чиновник, который до сих пор имел дело с одним пунктом пропуска, может одновременно управлять несколькими.

Поскольку времена меняются и решения должны приниматься с учетом реальной ситуации, сейчас необходимо выяснить, каковы возможности сокращения пунктов пересечения границы в Юго-Восточной Эстонии, прежде всего в виде закрытия пограничного переезда Койдула или ограничения возможности пересечения границы.

Прежде чем предпринимать следующие шаги, давайте уточним, какие последствия это повлечет за собой и каковы возможные действия по смягчению возможных негативных последствий для страны и местных жителей.

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