«Попытка убить двух зайцев». Зачем Россия отменяет визы для граждан Грузии и возвращает прямое авиасообщение?

«Тот, кто получит это назначение - сможет хорошо заработать на этом. С точки зрения рынка одна частота в день - это ничего, рынок этого не заметит», - отмечает Крамаренко.

Для грузинских авиакомпаний это может быть возможностью наладить конкурирующий с Турцией коридор в Европу для российских граждан, потому что спрос на это направление есть, а предложения мало.

Спрос и подорожавшие путевки

Туроператоры готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия прямых перелетов российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Однако вопрос, когда они могут начаться, остается открытым. По оценкам экспертов, для этого этого необходимо от нескольких недель до месяца и более.

До запрета прямых перелетов и пандемии Covid-19 Грузия была одним из самых популярных направлений у российских туристов (в 2018 году там побывали более 1,3 млн российских туристов). В 2022 году в Грузию въехали более 869,8 тыс россиян - но в это число входят многочисленные эмигранты, часть из которых ехали через Грузию транзитом.

После слухов о возможном возобновлении авиасообщения «Ассоциация туроператоров России» (АТОР) писала, что туроператоры готовы продавать «пакетные» путевки в эту страну и они будут пользоваться спросом - однако это направление уже не будет таким бюджетным, как было до 2019 года. На это влияют прежде всего выросшие цены на проживание (в том числе из-за потока российских иммигрантов в страну). Также, скорее всего, на первых порах объем перевозки будет небольшим - соответственно, цены на билеты будут достаточно высокими, отмечала АТОР.