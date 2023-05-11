Дождались! Прохладная погода сменится 25-градусной жарой

В плане погоды май пока ничем не порадовал: кое-где выпали снег и град, а также были побиты рекорды холода. Но все-таки есть надежда, что в скором времени придет устойчивое тепло.
Почему теплая весна заставляет себя так долго ждать? По словам главного синоптика отдела прогнозов погода Агентства окружающей среды Хелве Мейтерн, поскольку мы находимся в переходной зоне между умеренным морским и континентальным климатом, на нашу погоду влияет как тепло, приходящее с юга, так и холод, приходящий с севера.