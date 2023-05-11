Дождались! Прохладная погода сменится 25-градусной жарой

Почему теплая весна заставляет себя так долго ждать? По словам главного синоптика отдела прогнозов погода Агентства окружающей среды Хелве Мейтерн, поскольку мы находимся в переходной зоне между умеренным морским и континентальным климатом, на нашу погоду влияет как тепло, приходящее с юга, так и холод, приходящий с севера.

«Весна – это то самое время года, когда происходит переход от зимних погодных процессов к летним, и поэтому теплые летние дни чередуются с зимними. В этом нет ничего странного. Так было в апреле и в мае, но иногда холод дает о себе знать и в июне».