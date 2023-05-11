Кристина Каллас против повышения штрафов за нарушения Закона о языке

В четверг на заседании правительства министр образования и науки Кристина Каллас предложит не поддерживать инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект о повышении ставок штрафов за нарушение требований Закона о языке.
Министерство образования и науки не поддерживает законопроект, поскольку его цель и предложенное решение являются непропорциональными. По оценке министерства, невозможно гарантировать использование эстонского языка только с помощью механизмов контроля, а повышение максимального размера штрафов временами в 20 раз является непропорциональным.
По оценке инициировавшей законопроект фракции EKRE, практика показала, что физические и юридические лица не соблюдают Закон о языке на ожидаемом уровне. Действующие ставки штрафов слишком низкие и поэтому уплата штрафов стала для некоторых предприятий проще соблюдения закона.
Ключевые слова