Кристина Каллас против повышения штрафов за нарушения Закона о языке

Министерство образования и науки не поддерживает законопроект, поскольку его цель и предложенное решение являются непропорциональными. По оценке министерства, невозможно гарантировать использование эстонского языка только с помощью механизмов контроля, а повышение максимального размера штрафов временами в 20 раз является непропорциональным.