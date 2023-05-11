Травма спины заставила Контавейт осторожничать: я еще не приняла ни одного серьезного решения

Во вторник Контавейт одержала первую за два месяца победу на турнире WTA. На домашей страничке организации сообщается, что проблемы со спиной начались у Контавейт еще в октябре и она месяцами пыталась решть эту проблему.

Накануне она обыграла Алисию Парк и поняла, что игра прошла хорошо. Также Контавейт подтвердила, что игра длилась всего час, что, безусловно, пошло спине на пользу.

«Я несколько месяцев занималась физическими упражнениями. Они были ужасно скучными – это для глубоких мышц, но сейчас я счастлива, что могу вновь выступать и радоваться», - сказала теннисистка.

«В прошлом месяце тренировалась в Испании. Сыграла на турнире Биили Джин в Португалии и снова почувствовала в спине боль. Это была первая попытка. Сыграла несколько матчей подряд и спина вновь дала о себе знать, что немного начало беспокоить», - продолжила она.

«Тяжело найти баланс, если постоянно беспокоит спина и нужно осторожничать. Выходишь на турнир и чувствуешь, что недостаточно или же недостаточно интенсивно тернировалась. Так произошло в Мадриде. Играла с Каролиной Муховой и при счете 2:2 почувствовала усталость. Вернулась после турнира обратно в Марбейю и очень серьезно тренировалась, очень жестко себя муштровала. Я попробовала не сдерживать себя из-за спины. Сейчас состояние хорошее, спина не беспокоит», - добавила теннисистка.

Учитывая характер проблем со спиной, она не знает, что принесет будущее.

«Я еще не думала об этом слишком драматично. Но, конечно, нелегко играть, когда постоянно что-то отвлекает. Я надеюсь, что упражнения помогут сберечь спину. Я пока еще не приняла ни одного серьезного решения», - сказала Контавейт.

Хотя начало турнира в Риме и физически, и с игровой точки зрения было для Анетт Контавейт удачным, она еще не готова слишком радоваться.

«Я не хочу сказать, что все в порядке. Это лишь одна игра. Хочу посмотреть, как будет вести себя спина, когда сыграю еще несколько матчей», - подытожила теннисистка.