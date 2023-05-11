Лехтме играет в прятки, а вопросов к эстонскому НКО Slava Ukraini все еще много

Кроме того, Slava Ukraini закупила в Европе микроавтобусы (Toyota Hiace 4×4) и отправила их в Украину для переоборудования под машины полевой скорой помощи (в процессе демонтируются задние сиденья, добавляются монтажные крюки, носилки и т.д.).

Эти три проекта - пошив зимней формы, комплекты гуманитарной помощи «Надежда» и переоборудование машин под полевую скорую помощь - и были, насколько известно редакции, самыми крупными и дорогостоящими проектами, над которыми Slava Ukraini работала совместно с украинским партнером All For Victory и связанным с ним коммерческим предприятием.

Другой вопрос, до сих пор остающийся без ответа: сколько денег было фактически потрачено на проекты и сколько было перечислено непосредственно производителям в дополнение к тем 1,5 миллионам, которые получила компания IC Construction?

У всех украинских партнеров НКО Slava Ukraini очень плохая связь

Дом матери Васила Патральского в Самборе никак не может быть связан с возможной автомастерской. Фото: Margus Martin

Расследование Postimees в Украине с целью разузнать о деятельности партнеров НКО Slava Ukraini превратилось в своеобразную игру в кошки-мышки. К сожалению, вера в то, что люди, связанные со Slava Ukraini, сами заинтересованы в том, чтобы представить свои объяснения, сильно пошатнулась. Вернее будет сказать, украинские партнеры эстонской некоммерческой организации не проявили особого желания сотрудничать.

В конце апреля мы впервые попытались связаться с Геннадием Васькивым, ключевой фигурой All For Victory, бывшей партнерской организацией Slava Ukraini, который, по его словам, в это самое время находился в окрестностях Бахмута. Когда мы изъявили желание поговорить по телефону на темы, связанные со Slava Ukraini, качество разговора, которое до сих пор казавшееся совершенно нормальным, вдруг ухудшилось, и разговор превратился в непрерывное «алло-алло» с обеих сторон. «Я нахожусь на позициях, близких к Бахмуту. Здесь чертовски плохая связь», - сказал Васькив. Спустя несколько минут на его странице в социальной сети появилось фото танка, стреляющего по противнику, и пара видеообращений.

Васькив не пытался перезвонить или сам связаться каким-либо другим способом.

После попытки пообщаться с бывшим высокопоставленным городским чиновником во Львове то же самое произошло и с его компаньонами. Ни с кем из них не удалось встретиться в Украине для более продолжительного разговора и поиска ответов на повисшие в воздухе вопросы. Точно так же все причастные исчезали после первых телефонных звонков или короткой переписки. Неизбежно возникает вопрос о том, почему общение оборвалось, если им нечего было скрывать.

В Днепре в ходе расследования, проведенного в отношении деятельности и компаний текстильного предпринимателя Евгения Рыжикова, в некоторых случаях были обнаружены места без каких-либо признаков активной деятельности. Исключением стала компания по производству одеял и подушек Apparel Distribution.

Когда 2 мая мы с Рыжиковым договаривались о том, чтобы встретиться в Днепре, он был разговорчив, любезно обещал: «Конечно, встретимся! Мне нечего скрывать». К сожалению, это все, что мы от него услышали. В оговоренное время, когда мы снова позвонили ему, жизнь Рыжикова внезапно стала невероятно заполненной. Несмотря на это, он переносил общение и встречи («Я на совещании и сейчас занят», «Я не слышал вашего звонка», «Я весь день на встречах», «Позвоните мне завтра пораньше») или же просто пропадал на день-два.

Ранее на этой неделе в своем последнем сообщении он извинился за то, что редко проверяет переписку в Messenger, хотя, пытаясь организовать встречу, мы на протяжении пяти дней обменивались сообщениями в этом же приложении.

Когда прозвучал первый вопрос Postimees, телефонный разговор прервался. После попытки перезвонить Патральский сначала отправил сообщение, что соединение невероятно плохое.

Разговор с Василем Патральским, через компанию которого Slava Ukraini организовала переоборудование микроавтобусов Toyota в машины быстрой эвакуации (машины, оборудованные под полевую скорую помощь), оказался совсем коротким. Когда прозвучал первый вопрос Postimees, телефонный разговор прервался. После попытки перезвонить Патральский сначала отправил сообщение о том, что соединение невероятно плохое, а потом просьбу прилсать ему вопросы в пиьсменном виде.

Также оставалось невыясненным, кто и где в итоге проводил необходимые работы по переоборудованию машин. По адресу Патральского (предпринимателя-частного лица), зарегистрированного прошлым летом в Самборе, расположен обычный двухэтажный частный дом, который никак не походил на автомастерскую. В этом доме, по словам местных жителей, до сих пор живет мать предпринимателя.

Соседи рассказали, что давно не видели самого Патральского, и что этот человек, занимающийся, как утверждается, производством мебели, переехал во Львов. Именно производство мебели занесено в местный регистр в качестве основного рода деятельности FIE Patralski.

Когда одна из украинок по просьбе Postimees попыталась выяснить, можно ли заказать кухонную мебель в компании Патральского, тот проявил недоверие и первым делом принялся выяснять, где звонившая нашла его номер. «Мы не рекламируем себя в интернете. Все работы выполняются на заказ», - заявил он и пообещал прислать информацию о ценах, когда заинтересованная сторона пришлет свои пожелания по поводу мебели. Однако после отправки этих пожеланий Патральский больше с ней не связывался.

Маргус Мартин