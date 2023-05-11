Лехтме играет в прятки, а вопросов к эстонской НКО Slava Ukraini все еще много

Лехтме в январе: «Было бы совершенно нерационально, если бы мы просто отправляли туда деньги»
Лехтме в апреле: «Я не знаю, я не видела этих документов»
У четырех украинских партнеров Лехтме все время очень плохая связь
Депутат Рийгикогу Йоханна-Мария Лехтме («Ээсти 200»), отозванная из правления НКО Slava Ukraini, отказалась общаться со СМИ после того, как в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении организации. Украинские партнеры Лехтме в один голос сетовали на плохую связь, а оставшимися без ответов вопросами дальше будут заниматься следственные органы обеих стран.
Вот уже почти неделю Postimees пытается добиться от Лехтме ответов на возникшие вопросы, однако она на это никак не реагирует. 10 мая пресс-секретарь фракции «Ээсти 200» Рауно Вери ответил от имени Лехтме: «В свете последних событий и сегодняшнего заявления Йоханны-Марии (в тот же день Лехтме заявила, что воздержится от комментариев по поводу обвинений, по которым ведется расследование - прим. ред.) вы, конечно же, понимаете, что г-жа Лехтме больше не будет обсуждать эти вопросы публично».
«Ситуацию Лехтме мы не обсуждали», - сказал 10 мая лидер «Ээсти 200» и спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, комментируя позицию партии в отношении Лехтме. Госпрокуратура проводит расследование по статье о присвоении имущества для выяснения обстоятельств предполагаемого нецелевого использования средств, пожертвованных возглавляемой Лехтме НКО. Правоохранительные органы Украины со своей стороны также возбудили уголовное дело.
Руководитель фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас также не посчитал нужным менять решение фракции о выдвижении кандидатуры Лехтме на должность председателя делегации Рийгикогу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). «Мы живем в правовом государстве, и человек признается виновным лишь в том случае, если так решает суд, а не фракция, пресса или кто-то еще», - сказал Рейнаас в комментарии Postimees 9 мая. Прокуратура до сих пор не предъявила обвинения ни одному человеку.
Неприятности принесло привлеченное коммерческое предприятие
Лехтме осталась непоколебима в своей позиции: во вторник, 9 мая, давая комментарий «Актуальной камере», она подтвердила, что привлечение в качестве посредника компании IC Construction, связанной с ключевыми фигурами компании-партнера НКО Slava Ukraini All For Victory, было оправданным.
«У нас даже есть письменное положение о том, что НКО имеет право просить только о финансовой помощи, а счета выставлять не может. Поэтому-то мы и использовали компанию для приобретения и ремонта имущества», - сказала Лехтме.
6 мая Postimees писал, что, согласно оценке экспертов-юристов как в Эстонии, так и в Украине, НКО разрешено выставлять счета, а если необходимо заказать товары/услуги у третьей стороны, принято оплачивать их напрямую. Эстонская НКО также может переводить деньги украинской НКО, которая осуществляет закупку того, что ей нужно, и впоследствии подтверждает расходы при помощи чеков.
В случае со Slava Ukraini на данном этапе публично известно лишь то, что НКО перечислила компании IC Construction 1,5 миллиона евро. Впрочем, существует также информация о том, что для более крупных проектов Slava Ukraini закупала товары (автомобили, зимнюю форму, часть содержимого комплектов гуманитарной помощи) напрямую.
Если НКО оплачивала часть счетов, выставленных производителями, напрямую, почему Лехтме до самого конца пыталась убедить эстонскую общественность в необходимости найма коммерческого предприятия в качестве посредника, который также периодически выступал в роли поставщика услуг. Ведь другие благотворительные организации так не поступают. Это первый из тех вопросов, на которые Лехтме так и не ответила.
Председатель совета НКО Slava Ukraini Кристо Тохвер не смог точно сказать, какие суммы НКО переводила напрямую производителям в случае более крупных кампаний. По его словам, сам он видел счет от производителя зимней формы на сумму в размере 300 000 или 400 000 евро.
Кроме того, Slava Ukraini закупила в Европе микроавтобусы (Toyota Hiace 4×4) и отправила их в Украину для переоборудования машин под полевую скорую помощь (в процессе демонтируются задние сиденья, добавляются монтажные крюки, носилки и т.д.).
Эти три проекта - пошив зимней формы, комплекты гуманитарной помощи «Надежда» и переоборудование машин под полевую скорую помощь - и были, насколько известно редакции, самыми крупными и дорогостоящими проектами, над которыми Slava Ukraini работала совместно с украинским партнером All For Victory и связанным с ним коммерческим предприятием.
Другой вопрос, до сих пор остающийся без ответа: сколько денег было фактически потрачено на проекты и сколько было перечислено непосредственно производителям в дополнение к тем 1,5 миллионам, которые получила компания IC Construction.
У всех украинских партнеров НКО Slava Ukraini очень плохая связь
Расследование Postimees в Украине с целью разузнать о деятельности партнеров НКО Slava Ukraini превратилось в своеобразную игру в кошки-мышки. К сожалению, вера в то, что люди, связанные со Slava Ukraini, сами заинтересованы в том, чтобы предоставить свои объяснения, сильно пошатнулась. Вернее будет сказать, украинские партнеры эстонской некоммерческой организации не проявили особого желания сотрудничать.
В конце апреля мы впервые попытались связаться с Геннадием Васькивом, ключевым лицом All For Victory, бывшей партнерской организацией Slava Ukraini, который, по его словам, в это самое время находился в окрестностях Бахмута. Когда мы изъявили желание поговорить по телефону на темы, связанные со Slava Ukraini, качество разговора, которое до сих пор казалось совершенно нормальным, вдруг ухудшилось, и разговор превратился в непрерывное «алло-алло» с обеих сторон. «Я нахожусь на позициях, близких к Бахмуту. Здесь чертовски плохая связь», - сказал Васькив. Спустя несколько минут на его странице в социальной сети появилось фото танка, стреляющего по противнику, и пара видеообращений.
Васькив не пытался перезвонить или сам связаться каким-либо другим способом.
После попытки пообщаться с бывшим высокопоставленным городским чиновником во Львове то же самое произошло и с его компаньонами. Ни с кем из них не удалось встретиться в Украине для более продолжительного разговора и поиска ответов на повисшие в воздухе вопросы. Точно так же все причастные исчезали после первых телефонных звонков или короткой переписки. Неизбежно возникает вопрос о том, почему общение оборвалось, если им нечего было скрывать.
В Днепре в ходе расследования, проведенного в отношении деятельности и компаний текстильного предпринимателя Евгения Рыжикова, в некоторых случаях были обнаружены места без каких-либо признаков активной деятельности. Исключением стала компания по производству одеял и подушек Apparel Distribution.
Когда 2 мая мы с Рыжиковым договаривались о том, чтобы встретиться в Днепре, он был разговорчив, любезно обещал: «Конечно, встретимся! Мне нечего скрывать». К сожалению, это все, что мы от него услышали. В оговоренное время, когда мы снова позвонили ему, жизнь Рыжикова внезапно стала невероятно занятой. Несмотря на это, он переносил общение и встречи («Я на совещании и сейчас занят», «Я не слышал вашего звонка», «Я весь день на встречах», «Позвоните мне завтра пораньше») или же просто пропадал на день-два.
Ранее на этой неделе в своем последнем сообщении он извинился за то, что редко проверяет переписки в Messenger, хотя пытаясь организовать встречу, мы на протяжении пяти дней обменивались сообщениями в этом же приложении.
Когда прозвучал первый вопрос Postimees, телефонный разговор прервался. После попытки перезвонить Патральский сначала отправил сообщение о том, что соединение невероятно плохое.
Разговор с Василем Патральским, через компанию которого Slava Ukraini организовала переоборудование микроавтобусов Toyota в машины быстрой эвакуации (машины, оборудованные под полевую скорую помощь), оказался совсем коротким. Когда прозвучал первый вопрос Postimees, телефонный разговор прервался. После попытки перезвонить Патральский сначала отправил сообщение о том, что соединение невероятно плохое, а потом просьбу написать ему вопросы, которые интересуют журналистов.
Также оставалось невыясненным, кто и где в итоге проводил необходимые работы по переоборудованию машин. Адрес Патральского (предпринимателя-частного лица), зарегистрированного прошлым летом в Самборе, оказался обычным двухэтажным частным домом, который никак не мог быть связан с возможной автомастерской. Это дом, где, по словам местных жителей, до сих пор живет мать предпринимателя.
Однако жители города рассказали, что давно не видели самого Патральского, и что этот человек, занимающийся, как утверждается, производством мебели, переехал жить и работать во Львов. Именно производство мебели занесено в местный регистр в качестве основного рода деятельности FIE Patralski.
Когда одна из украинок по просьбе Postimees попыталась выяснить, можно ли заказать кухонную мебель в компании Патральского, тот стал недоверчивым, и первым делом принялся выяснять, где звонившая нашла его номер. «Мы не рекламируем себя в Интернете. Все работы выполняются на заказ», - заявил он и пообещал прислать информацию о ценах, когда заинтересованная сторона пришлет свои пожелания по поводу мебели. Однако после отправки этого сообщения Патральский больше с ней не связывался.
Маргус Мартин
Лехтме ввела общественность в заблуждение
По сути, Лехтме скрывала нового партнера НКО как от общественности, так и от консультативного совета Slava Ukraini вплоть до начала марта. Тогда члены совета узнали о нем случайно.
То, по какой причине Лехтме создала ошибочное представление у общественности о том, как на самом деле обстоят дела, тоже вопрос без ответа.
14 января на Vikerraadio в программе «Kajalood» Лехтме рассказала о комплектах гуманитарной помощи «Надежда», на которые Slava Ukraini в Эстонии собрала, как утверждается, 1,15 миллиона евро пожертвований. На эти деньги, как утверждается, было куплено 18 600 комплектов помощи (партнер Лехтме Геннадий Васькив, в свою очередь, назвал цифру в 25 000 комплектов).
На вопрос о том, как Slava Ukraini проверяет, была ли доставлена гуманитарная помощь, собранная в Эстонии, людям, которые в ней нуждаются, Лехтме ответила: «Мы заказываем продукты питания, средства гигиены, свечи, спички, фонарики, батарейки. [...] Далее их привозят на наш склад, члены нашей команды грузят все в машины. В том числе одеяла, подушки. Мы берем также шерстяные вещи, которые жители Эстонии связали сами, и далее сами отправляемся на место».
Также она добавила: «Если вам жертвуют деньги, вы должны очень хорошо знать, куда они идут, что и кому вы отправляете, с какой целью это будет использовано. Потому что было бы совершенно нерационально, если бы мы просто отправляли туда деньги. Мол, купите сами. В Украине, к сожалению, дела обстоят иначе: все должно быть под строгим контролем».
В то же время Лехтме переводила деньги со счета Slava Ukraini в IC Constructions с лета прошлого года. Утверждается, что на момент марта этого года компанией было выставлено 25 счетов. 20 декабря Лехтме в интервью Postimees заявила, что НКО заплатила вперед за 10 000 комплектов гуманитарной помощи «Надежда».
Однако позже она умолчала о том, что часть денег за содержимое комплектов гуманитарной помощи она перевела компании IC Constructions. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда председатель консультативного совета Тохвер сообщил об этом Postimees: «Я видел один счет - на 400 000 евро для IC Constructions -, связанный с этой рождественской кампанией и посылками с продуктами питания. Этот счет вызвал и наши нарекания, он был очень обобщенным».
Кроме того, по его словам, швейная компания Apparel Distribution, которая занималась пошивом подушек и одеял, выставила отдельный счет на неизвестную сумму.
Postimees писал, что владельцем компании является Евгений Рыжиков. В социальных сетях в связи с деятельностью Slava Ukraini и All For Victory на него указывают как на добровольца, который вместе с Лехтме, а также ее украинскими партнерами Васькивым, Романом Панасюком и Василем Патральским раздает комплекты гуманитарной помощи на линии фронта.
Кто есть кто в скандале с пожертвованиями НКО Slava Ukraini?
Йоханна-Мария Лехтме
До 10 мая была членом правления НКО Slava Ukraini, сейчас является депутатом Рийгикогу
Геннадий Васькив
Основатель и лидер организации All For Victory, бывший вице-мэр Львова
Главный партнер Slava Ukraini в Украине и, по всей видимости, руководитель всей благотворительной деятельности с украинской стороны
Евгений Рыжиков
Доброволец в организации All For Victory
Занимался организацией пошива зимней формы для украинских солдат в рамках проекта «1000 героев в снегу». Помимо этого, Рыжиков также является предпринимателем, занятом в сфере текстильной и швейной промышленности. Как минимум однажды Slava Ukraini заплатила компании, связанной с Рыжиковым, за пошив подушек и одеял
Роман Панасюк
Связан как с деятельностью All For Victory, так и с деятельностью IC Constructions
Панасюк был первым генеральным директором IC Constructions. В настоящее время генеральным директором IC Constructions является невестка Геннадия Васькива Марта Люта
Василь Патральский
Доброволец в организации All For Victory
Мелкий предприниматель, занимающийся производством мебели. Патральский занимался организацией переоборудования автомобилей в машины полевой скорой помощи в Украине
Пошив зимней формы также был организован Рыжиковым, и общественности до сих пор неизвестно, кто, сколько и за какую цену их шили. Согласно информации из украинских реестров, по крайней мере часть комплектов зимней формы была также сшита предприятием Apparel Distribution, которое Рыжиков, в свою очередь, зарегистрировал на имя какой-то женщины.
Запутанная история с машинами полевой скорой помощи
Говоря о том, сколько так называемых машин полевой скорой помощи было собрано в Украине и для сборки скольких из них посредником выступала компания IC Constructions, Лехтме называла разные цифры. На фотографиях можно увидеть несколько машин, внутри которых есть носилки и другие приспособления. Другие же автомобили полностью загружены шинами и комплектами гуманитарной помощи.
Согласно данным, указанным в публикациях Васькива, переоборудованием машин быстрой эвакуации или так называемых машин полевой скорой помощи занимался Патральский. В то же время, судя по тому, что известно Postimees, последний выставлял IC Construction счета на сумму менее чем 900 евро за одну машину, в то время как IC Construction получала от Slava Ukraini 3500 евро за одну машину. Не так давно Лехтме сказала Postimees, что переоборудование 17 машин полевой скорой помощи было оплачено, осталось оплатить еще три.
Место, в котором команда Патральского якобы занималась переоборудованием микроавтобусов Toyota, невозможно определить ни по фото, размещенным в сети, ни при помощи какой-либо другой информации.
Сколько микроавтобусов и за какую цену купила Slava Ukraini, сколько из них отправила в Украину, сколько из них были переоборудованы под машины полевой скорой помощи, сколько это стоило на самом деле и то, на что же пошли оставшиеся деньги - ответы на все эти вопросы отсутствуют.
Пока ясно лишь то, что 1,5 миллиона евро из пожертвованных денег были переведены на счет IC Construction, и что часть из них, вероятно, была передана компаниям, собственниками которых являются ближайшие товарищи и соратники Васькива, основателя и руководителя благотворительной организации All For Victory.
Лехтме говорила о своих партнерах лишь в общих чертах. 27 апреля на вопрос о том, какие компании в действительности занимались переоборудованием автомобилей и пошивом зимней формы, она ответила: «Этих документов я не видела».
В то же время на десятках фотографий видно, как Лехтме бок о бок позирует с вышеупомянутой четверкой. Они провели сотни часов в пути между Львовом и линией фронта, в нескольких публикациях в Facebook - слова благодарности Патральскому, занимавшемуся переоборудованием автомобилей для срочной эвакуации. Невозможно представить, что Лехтме не знает, чем занимаются ее украинские партнеры.
Также невозможно поверить и в то, что Лехтме «вслепую» перевела IC Constructions 1,5 миллиона евро, в то время как сама говорила прессе, будто бы просто переводить деньги украинцам было бы совершенно нерационально.
Лехтме, в прошлом возглавлявшая несколько других проектов, также связанных с деньгами, 18 декабря на Vikerraadio в программе «Käbi ei kuku» сказала одну интересную фразу о своих личных качествах: «Я уменьшаю бюджет всего, у чего и без того маленький бюджет».
Еще один вопрос без ответа: в таком случае, почему же Лехтме показала себя столь простодушной и доверчивой?
Лехтме неоднократно опровергала утверждения нескольких бывших добровольцев Slava Ukraini о том, что на нее могли оказывать влияние близкие отношения с Васькивым. Postimees связался с Виталием, которого Лехтме сначала называла своим мужем, позже неоднократно в СМИ говорила о нем, как о своем бывшем муже, а 27 апреля вновь назвала своим мужем. Виталий заявил, что является мужем Лехтме, но ничего не знает ни о Васькиве, ни о Панасюке, с которыми Лехтме постоянно ездила в Украине в рамках благотворительных кампаний. «Честно говоря, шумиха вокруг моей жены Йоханны застала меня врасплох, и я не до конца понимаю ситуацию», - добавил он.
Основные благотворительные кампании, которые финансировала НКО Slava Ukraini и которые реализовывались при посредничестве IC Constructions, с которой было связано руководство украинской благотворительной организации All For Victory
Комплект гуманитарной помощи «Надежда»
Еда, средства гигиены, 2 одеяла, 2 подушки, вязаные вещи
Еда: гречка, рис, овсяные хлопья быстрого приготовления, макароны, томатная паста, молоко длительного хранения, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, по три банки мясных и рыбных консервов, шоколад и чай.
Средства гигиены: две зубные щетки, зубная паста, мыло, шампунь-гель для душа, порошок для мытья рук, таблетки для очистки воды.
Теплое одеяло и две подушки.
Восемь свечей длительного горения, десять пачек спичек, фонарь и дополнительные батарейки для фонарика.
В комплект входят теплые шерстяные носки, перчатки, шапки и шарфы, связанные в Эстонии.
Содержание пакетов помощи может меняться в зависимости от потребностей нуждающихся.
Стоимость: 60 евро/шт
Количество: 18 600 (slava.ee), 25 000 (согласно информации, указанной на странице Facebook Геннадия Васькива 18.01.2023)
Утверждается, что общая стоимость комплектов равна 1 150 000 евро (slava.ee)
Зимняя форма («1000 солдатов в снегу»)
Стоимость: 360 евро/шт
Количество: 2300 (21.12.2022 якобы раздали 1900 комплектов)
Утверждается, что общая стоимость комплектов равна 828 000 евро (slava.ee)
Машины, оборудованные под полевую скорую помощь, или машины быстрой эвакуации
Toyota Hiace 1996-2012, 4 × 4, дизельный двигатель
Стоимость: примерно 5000-6000 евро/шт (suchen.mobile.de)
Переоборудование, покраска и дополнительные запчасти (например, носилки):
Предложение IC Constructions: 3500 евро/шт
Утверждается, что в действительности стоимость равна 870 евро/шт
Утверждается, будто общее количество переоборудованных в Украине машин полевой скорой помощи (со временем число становится не больше, а меньше) равно:
42 шт (Лехтме, Postimees 20.12.2022)
37 шт (Лехтме, Anne&Stiil 04.02.2023)
17 шт (Лехтме, Postimees 27.04.2023)
В общей сложности IC Constructions было переведено примерно 1 500 000 евро (источник: консультативный совет НКО Slava Ukraini)
Кроме того, сотни тысяч евро были выплачены напрямую компаниям, связанным с All For Vicroty и IC Construction, точная сумма не разглашается (за зимнюю форму и одеяла с подушками).
Источники: Лехтме, сайт Slava Ukraini, консультативный совет Slava Ukraini, Facebook