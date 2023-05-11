Повод посетить Рийгикогу: там открылась выставка

На открывшейся в Рийгикогу выставке «Деревянные строения 2022» представлены стенды, демонстрирующие наиболее выдающиеся деревянные строения прошлого года. Изображения знакомят с возможностями использования дерева в архитектуре будущего.
По словам спикера Рийгикогу Лаури Хуссара, открывшаяся сегодня выставка наглядно демонстрирует возможности разумного применения древесины.
«Выставка демонстрирует, как богатство наших лесов можно успешно и продуманно использовать в строительном секторе, – сказал Хуссар. - В рамках зеленого перехода важно придавать дереву больше значения и повышать его ценность. В этом отношении мы можем стать для Европы примером».
«Как возобновляемый и экологичный строительный материал, дерево обладает большим потенциалом в сфере сокращения экологического следа строительного сектора. В то же время высококачественные деревянные строения украшают жилую среду», – сказал исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья.
На стендах выставки представлены наиболее выдающиеся деревянные строения 2022 года, которые уже в двадцатый раз выбираются по инициативе Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности с целью продемонстрировать возможности дерева в архитектуре будущего.
Выставка в зале на третьем этаже замка Тоомпеа будет открыта до 15 июня. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того чтобы войти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.