Повод посетить Рийгикогу: там открылась выставка

По словам спикера Рийгикогу Лаури Хуссара, открывшаяся сегодня выставка наглядно демонстрирует возможности разумного применения древесины.

«Выставка демонстрирует, как богатство наших лесов можно успешно и продуманно использовать в строительном секторе, – сказал Хуссар. - В рамках зеленого перехода важно придавать дереву больше значения и повышать его ценность. В этом отношении мы можем стать для Европы примером».

Фото: Эрик Пейнар.

«Как возобновляемый и экологичный строительный материал, дерево обладает большим потенциалом в сфере сокращения экологического следа строительного сектора. В то же время высококачественные деревянные строения украшают жилую среду», – сказал исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья.

На стендах выставки представлены наиболее выдающиеся деревянные строения 2022 года, которые уже в двадцатый раз выбираются по инициативе Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности с целью продемонстрировать возможности дерева в архитектуре будущего.