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ФОТО ⟩ Прекрасный дом на острове ищет новых заботливых хозяев

rus.postimees.ee
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Фото: KV.EE

На Сааремаа выставлен на продажу прекрасный дом, расположенный на берегу моря.

 Двухэтажный дом с видом на море, общей площадью 142 м2 построен в 2005 году.  

Фото: KV.EE

На первом этаже дома расположены открытая кухня, гостиная, подсобное помещение, туалет и душевая. Наверху находятся две спальни, ванная и комната, которую можно использовать как домашний офис. Из обеих спален есть выход на балконы с захватывающим видом на море.

Фото: KV.EE

Во дворе расположены баня, крытая площадка для гриля, теплица, сарай и гараж. Для самых маленьких членов семьи построен небольшой домик, где они будут с удовольствием играть в течение всего лета.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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