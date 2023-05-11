ФОТО ⟩ Прекрасный дом на острове ищет новых заботливых хозяев

Двухэтажный дом с видом на море, общей площадью 142 м2 построен в 2005 году.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома расположены открытая кухня, гостиная, подсобное помещение, туалет и душевая. Наверху находятся две спальни, ванная и комната, которую можно использовать как домашний офис. Из обеих спален есть выход на балконы с захватывающим видом на море.

Фото: KV.EE

Во дворе расположены баня, крытая площадка для гриля, теплица, сарай и гараж. Для самых маленьких членов семьи построен небольшой домик, где они будут с удовольствием играть в течение всего лета.

Фото: KV.EE