Ситуация выходит из-под контроля: Лаури Хуссар созвал собрание старейшин Рийгикогу

По предложению Хуссара собрание старейшин начнет заседание в 13:15. По словам вице-спикера Тоомаса Кивимяги, собрание старейшин созывают для того, чтобы организовать дальнейшую работу Рийгикогу.

Начавшая полномасштабную обструкцию оппозиция проводит ее уже четвертый день подряд, а последнее пленарное заседание продолжается уже 21 час.

В среду в 12:00 в Рийгикогу начался продолжавшийся два часа инфочас. В 14:00 стартовало пленарное заседание, на котором планировалось провести первое чтение законопроекта о снижении семейных пособий, но из-за обструкции парламент до сих пор не успел приступить к его обсуждению.

С понедельника оппозиция использует право в начале заседания задавать вопросы членам правительства, дополняя их сотнями процедурных вопросов. Из-за этого парламент даже не смог утвердить повестку дня на эту неделю, а представитель правительства не смог передать законопроекты.