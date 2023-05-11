Умные решения. Велопоходы в Вильянди перешли на новый уровень

Первый маршрут ведет к Вильяндискому центру профессионального обучения – там по воскресеньям с 10:00 до 12:00 открыт туристический пункт. Обзор всех туристических направлений можно найти на сайте велоклуба Вильянди.

В этом сезоне любителей прогулок ожидает важное нововведение — регистрация участников теперь осуществляется через автоматический пункт прогулок. Новая технология дает каждому участнику возможность выбрать наиболее подходящее для себя время для знакомства с маршрутом.

«Мы тестировали идею виртуальных походов последние два года и поняли, что люди на прогулке ищут больше свободы. Автоматизация точек была единственным способом, которым мы, как организация, работающая с помощью волонтеров, могли держать маршруты открытыми более долгий период времени», — рассказал президент Вильяндиского велоклуба Кристьян Кивистик.

Преимуществом регистрации участия в автоматическом походном пункте является личная карточка с чипом, - ее можно будет использовать и в последующие сезоны. Новые походные карты выдаются каждую неделю по воскресеньям с 10:00 до 12:00в пункте назначения. После первого участия в воскресном походе каждый участник может сам выбирать время посещения следующих походов - автомат находится в пункте назначения со вторника и до воскресенья.

Регистрация с помощью карточки так же проста, как и бесконтактный платеж – ее нужно прислонить к специально обозначенному считывателю на аппарате и все, регистрация будет завершена.

«Целью разработки было создание системы, понятной любому человеку. Принцип регистрации очень похож на обычный банковский платеж, а устройство, работающее без проводов с использованием солнечной энергии и сетей мобильной связи, снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, при регистрации карт», — пояснил Микк Михкель Ваабель, представитель фирмы Tempem, создавшей эту разработку.

В конце сезона среди всех велосипедистов, принявших участие как минимум в 15 велопоходах, будет разыгран главный приз – велосипед, кроме того, предусмотрены и 30 наград для тех, кто принял участие минимум в восьми походах.