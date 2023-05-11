Мэр возмущается: из-за планов правительства город лишится более одного миллиона евро

Городские власти Тарту недовольны предложенной новым правительством поправкой к Закону о подоходном налоге, согласно которой у богатых местных самоуправлений будут изымать больше доходов, чтобы поддержать более бедные местные власти.
Мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) сказал, что если предложенная поправка к закону о подоходном налоге будет принята в следующем году, то город потеряет один миллион евро, но более долгосрочное влияние закона вообще не было проанализировано. Из-за возможного закона город Таллинн потеряет 6 миллионов евро.
Расходы только растут
Главный упрек мэра Клааса правительству заключается в том, что изменение закона предлагается в спешке и без анализа.
«Дело в том, что это делается в спешке, - сказал он. - В начале были разговоры о том, чтобы рассмотреть доходную базу местных самоуправлений в целом: каковы возможности от земельного налога, каковы возможности от туристического налога, каковы возможности от процента доходов из подоходного налога. Но сейчас они вычленяют один аспект и хотят внедрить его в срочном порядке в 2024 году, иначе у некоторых местных самоуправлений будут большие проблемы. Однако не было проведено никакого анализа, почему волость Рыуге находится в такой сложной ситуации, что эти деньги приходится брать из Тарту и других мест».
В пятницу министр регионального развития Мадис Каллас направил проект закона об изменении принципов распределения подоходного налога между самоуправлениями в местные органы власти, чтобы узнать их мнение. В 2024 году ставка подоходного налога на государственные пенсии будет увеличена до трех процентов, а ставка подоходного налога с физических лиц будет снижена до 11,78 процента. Изначально министр Каллас попросил местные самоуправления высказать свое мнение до вечера 9 мая, но позже продлил срок до 11 мая.
Клаас сказал, что Тарту направит письмо Мадису Калласу, что город не согласен с проектом. В письме также говорится, что одно только двухпроцентное повышение НДС обойдется Тарту более чем в 1,2 миллиона евро ежегодно, а согласовываемая поправка к закону о подоходном налоге сократит доходы еще на миллион евро.
«Никто не мог предположить, что министр регионального развития вмешается в финансовую автономию местных самоуправлений, как черт из табакерки, - сказал Клаас. - Все местные самоуправления сталкиваются с серьезными проблемами из-за высокой инфляции и энергетического кризиса. Такие города, как Тарту, разработали свои собственные структуры социальных услуг. У нас несравнимо больше услуг, чем в некоторых волостях, мы не можем начать сокращать их в одночасье».
А как же премьер-министр?
Но почему критикуют министра регионального развития от социал-демократов, если премьер-министр - коллега мэра по партии?
«Это вопрос ко всему правительству, но мы обращаемся к министру регионального развития, потому что он обратился к нам, он руководитель реформы, - ответил Клаас. - Конечно, я говорю, что это проблема, я также говорю с Кайей Каллас, я также говорю с Мадисом Каллас. Это проблема для Тарту и для всех местных властей, потому что по щелчку пальцев система финансирования местных властей принципиально меняется. Я не отрицаю, что есть местные самоуправления, которые находятся в трудном положении, но изъятие у одних и распределение среди других не решает ситуацию в долгосрочной перспективе, это также делает и других беднее».