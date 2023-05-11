Мэр возмущается: из-за планов правительства город лишится более одного миллиона евро

Клаас сказал, что Тарту направит письмо Мадису Калласу, что город не согласен с проектом. В письме также говорится, что одно только двухпроцентное повышение НДС обойдется Тарту более чем в 1,2 миллиона евро ежегодно, а согласовываемая поправка к закону о подоходном налоге сократит доходы еще на миллион евро.

«Никто не мог предположить, что министр регионального развития вмешается в финансовую автономию местных самоуправлений, как черт из табакерки, - сказал Клаас. - Все местные самоуправления сталкиваются с серьезными проблемами из-за высокой инфляции и энергетического кризиса. Такие города, как Тарту, разработали свои собственные структуры социальных услуг. У нас несравнимо больше услуг, чем в некоторых волостях, мы не можем начать сокращать их в одночасье».

А как же премьер-министр?

Но почему критикуют министра регионального развития от социал-демократов, если премьер-министр - коллега мэра по партии?