Финский военный остров рядом с Россией выставлен на продажу

Всего за 8 миллионов евро можно стать владельцем целого острова недалеко от финского города Котка. Бизнесмен, который в свое время купил этот остров в десять раз дешевле, больше не хочет заниматься туристическим бизнесом недалеко от границы с Россией. О необычном лоте сообщает финская государственная медиа-корпорация Yle.