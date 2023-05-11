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Финский военный остров рядом с Россией выставлен на продажу

rus.postimees.ee
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Круизный лайнер не может спрятаться за небольшим финским островом
Круизный лайнер не может спрятаться за небольшим финским островом Фото: imago images / Lehtikuva

Поселиться на собственном острове в Финском заливе недалеко от российского острова Гогланд теперь может каждый. Небольшой бывший военный остров Ранкки выставлен на продажу.

Всего за 8 миллионов евро можно стать владельцем целого острова недалеко от финского города Котка. Бизнесмен, который в свое время купил этот остров в десять раз дешевле, больше не хочет заниматься туристическим бизнесом недалеко от границы с Россией. О необычном лоте сообщает финская государственная медиа-корпорация Yle.

«Исмо Ряти, нынешний владелец острова Ранки уже получил многочисленные контакты от заинтересованных покупателей. Он прогнозирует, что остров будет продан в конце года», - отмечает издание.

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