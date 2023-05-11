Кризис не помеха: жители Эстонии покупают всё более дорогие автомобили

Средняя сумма автокредита за год увеличилась на 23%, и на 28%, если сравнивать со средней суммой два года назад. «Каждый день мы видим, что финансовая безопасность людей достаточно высока и укрепляется их уверенность, поэтому они всё смелее делают новые инвестиции в личное благополучие», - прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, и добавила, что причиной увеличения сумм кредита, безусловно, от части является также общий рост цен.

За последние недели, по данным Bigbank, количество ходатайств о предоставлении автокредита резко возросло и даже утроилось по сравнению с первыми месяцами года. «Весенние месяцы всегда самые активные на автомобильном рынке, но скачок последних недель всё же совершенно исключительный, похоже, дела в автомобильном секторе идут очень хорошо», - сказала руководитель Bigbank. Впрочем, по её словам, возможно также, что в преддверии планируемого государством введения автомобильного налога люди хотят успеть совершить свои покупки до очередного повышения цен на новые и подержанные автомобили.