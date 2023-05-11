Модные показы, ярмарка и концерт: в Таллинне отметят всемирный День вышиванки

Это событие призвано объединить украинцев и эстонцев в желании сохранить народные традиции и культуру, а также познакомить друг друга со своим этносом и национальным культурным достоянием.

«Вышиванка имеет огромное значение для каждого украинца. Она не только элемент праздничного народного наряда, но и оберег, в котором закодированы символы красоты, силы и благосостояния украинского народа. Сейчас, в условиях войны многие вынужденные переселенцы будут встречать День вышиванки в Эстонии, которая протянула нам руку помощи и предоставила убежище тысячам украинцев. Потому мы будем рады отметить этот день вместе с эстонским народом», - заявляют организаторы мероприятия.