Модные показы, ярмарка и концерт: в Таллинне отметят всемирный День вышиванки

Ко Всемирному Дню вышиванки Ассоциация украинских организаций в Эстонии совместно с Eesti Vabaõhumuuseum решили организовать чувственный и уникальный праздник - фестиваль «Вышиванка объединяет - Rahvustikandi Päev».
Мероприятие состоится 20 мая на территории «Музея под открытым небом» (хутор Сетту) и продлится с 12:00 до 18:00. Девиз мероприятия – «Разное обогащает, а подобное объединяет».
Это событие призвано объединить украинцев и эстонцев в желании сохранить народные традиции и культуру, а также познакомить друг друга со своим этносом и национальным культурным достоянием.
Участников праздника ждут:
- ярмарка-продажа аутентичных товаров от украинских и эстонских производителей;
- множество локаций с мастер-классами, детской зоной;
- фуд-корты с украинской и эстонской кухней, сладостями и напитками;
- концертная программа с национальными танцами и песнями;
- показ украинских вышиванок и этнической эстонской одежды;
- викторины и праздничная лотерея
«Вышиванка имеет огромное значение для каждого украинца. Она не только элемент праздничного народного наряда, но и оберег, в котором закодированы символы красоты, силы и благосостояния украинского народа. Сейчас, в условиях войны многие вынужденные переселенцы будут встречать День вышиванки в Эстонии, которая протянула нам руку помощи и предоставила убежище тысячам украинцев. Потому мы будем рады отметить этот день вместе с эстонским народом», - заявляют организаторы мероприятия.