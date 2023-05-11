Михаил Кылварт получил серьезное предупреждение из Южной Кореи

В августе прошлого года мэр Таллинна и президент Федерации таэквондо Эстонии Михаил Кылварт запретил 13 детям участвовать в соревнованиях Tallinn Open, а недавно получил серьезное предупреждение из Южной Кореи от Всемирной организации таэквондо - если что-то подобное произойдет повторно, Tallinn Open потеряет статус официального соревнования и будут наложены дополнительные санкции, пишет издание Õhtuleht.
В прошлом году родители направили в Эстонский олимпийский комитет и Всемирную федерацию таэквондо жалобу в связи с предполагаемым психологическим насилием в отношении детей со стороны Кылварта и Эстонской федерации таэквондо, но сам Кылварт с обвинениями не согласился, сославшись на недобросовестную работу спортивных клубов, сообщил Rus.Delfi.