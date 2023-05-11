Эксперт: инвесторы в недвижимость, выживут, но новые квартиры пока не покупают

По словам Ристо Вяхи, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, большинство тех, кто купил недвижимость для последующей сдачи в аренду, смогут выплатить свои кредиты, но новые и дорогие квартиры с этой целью сейчас не покупают.
Как считает Вяхи, доходность сдающейся в аренду квартиры, которая была куплена на вторичном рынке в Таллинне, в настоящее время составляет в среднем пять процентов в год, а это означает, что для окупаемости новой недвижимости в столице на данный момент доходность недостаточно высока.
«До сих пор в Таллинне быстрее всего продавались новые однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в основном для последующей сдачи в аренду, но сейчас на рынке их предлагается больше, чем обычно. Скорее, есть спрос на квартиры большей площади, к тому же люди покупают то, что доступно по цене. Покупают больше для того, чтобы жить самим», - сказал Вяхи.
«В настоящее время недвижимость приобретается очень рационально и менее эмоционально. Повышение процентной ставки влияет на доходность сдающихся в аренду квартир, больше других пострадают те, кто купил квартиры на пике продаж. При этом доходность более дорогих квартир упала сильнее. Скорее всего, кому-то при оплате кредита приходится добавлять, например, сто евро в месяц, но серьезных проблем все же нет. Однако, видно, что среди предложений стало больше квартир в только что проданных новостройках, которые были меблированы и снова выставлены на продажу. Но в целом люди все же ждут лучших времен, потому что в долгосрочной перспективе цены на недвижимость все равно будут расти, и вместе с ними будет расти ценность их имущества», - сказал Вяхи.
«Поскольку цены на аренду в настоящее время достигли дна, владельцы ищут лучшие возможности для заработка. В столице много туристов, и это снова вернуло краткосрочную аренду, доходность от которой ощутимо выше, чем от долгосрочной», - добавил Вяхи.
«Инфляция остаётся высокой, и для большинства людей инвестиции в недвижимость представляются более понятными и менее рискованными, чем, например, спекуляции на бирже. На самом деле, хорошие возможности для инвестиций есть и сейчас - очевидно, выгоднее приобрести на вторичном рынке квартиру в плохом состоянии и отремонтировать ее, что позволит получить более высокую доходность. Помимо квартир вторичного рынка, ожидать более высокую доходность можно от квартир в отдаленных районах и небольших городах», - сказал Вяхи.
По словам аналитика Uus Maa, инвесторы уже довольно долгое время поглядывают в сторону Ида-Вирумаа, где можно получать очень высокую доходность. «Для этого нужно знать местные условия, потому что иногда большая разница в ценах бывает даже между двумя соседними домами. Важно, чтобы в регионе была развивающаяся инфраструктура и рабочие места, которые удерживают людей и поддерживают спрос. Например, в Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве вполне можно найти недвижимость с хорошей доходностью», - добавил Вяхи.