Эксперт: инвесторы в недвижимость, выживут, но новые квартиры пока не покупают

Как считает Вяхи, доходность сдающейся в аренду квартиры, которая была куплена на вторичном рынке в Таллинне, в настоящее время составляет в среднем пять процентов в год, а это означает, что для окупаемости новой недвижимости в столице на данный момент доходность недостаточно высока.

«До сих пор в Таллинне быстрее всего продавались новые однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в основном для последующей сдачи в аренду, но сейчас на рынке их предлагается больше, чем обычно. Скорее, есть спрос на квартиры большей площади, к тому же люди покупают то, что доступно по цене. Покупают больше для того, чтобы жить самим», - сказал Вяхи.

«В настоящее время недвижимость приобретается очень рационально и менее эмоционально. Повышение процентной ставки влияет на доходность сдающихся в аренду квартир, больше других пострадают те, кто купил квартиры на пике продаж. При этом доходность более дорогих квартир упала сильнее. Скорее всего, кому-то при оплате кредита приходится добавлять, например, сто евро в месяц, но серьезных проблем все же нет. Однако, видно, что среди предложений стало больше квартир в только что проданных новостройках, которые были меблированы и снова выставлены на продажу. Но в целом люди все же ждут лучших времен, потому что в долгосрочной перспективе цены на недвижимость все равно будут расти, и вместе с ними будет расти ценность их имущества», - сказал Вяхи.