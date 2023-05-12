В реализацию целей, содержащихся в программе развития Ида-Вирумаа, могут внести свой вклад все неравнодушные жители региона, однако их усилия будут куда результативнее при условии поддержки со стороны местных властей и диалога с ними. Президент Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин (EENA) Любовь Фомина делится своим опытом успешного выстраивания такого диалога между активными нарвитянками и нарвскими властями.
МНЕНИЕ ⟩ Активные женщины Нарвы продвигают в городе «зеленую повестку» и помогают создавать ученические фирмы
Участницы Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин (EENA) отличаются активностью не только на своих рабочих местах, они также прилагают немало успешных усилий по привлечению в Нарву общеэстонских проектов ассоциации. Нарвский клуб всегда чувствует поддержку от руководства EENA, всегда может рассчитывать на взаимопонимание и сотрудничество с его стороны. В последнее же время можно констатировать и укрепление сотрудничества нашего клуба с местными властями, что помогает нам продвигать проекты EENA в Нарве.
Нарвские власти следят за проектами активных нарвских женщин
На первой неделе мая мне удалось встретиться с председателем Нарвского городского собрания Татьяной Стольфат. Такая же встреча состоялась у нас и два года назад, когда по понятным причинам на наших лицах были маски. Сейчас эпидемиологическая ситуация, как все мы знаем, изменилась к лучшему, и мы могли свободно общаться. Мне было очень приятно обнаружить, что Татьяна как следует в курсе деятельности нашего клуба и читает статьи на нашей страничке в фейсбуке. Это значит, что председателю горсобрания небезразлична деятельность, которую наш клуб организует в Нарве!
Наш клуб в своей деятельности старается продвигать вопросы женского предпринимательства. Важны для нас и вопросы молодежной бизнес-активности, так как в составе клуба есть и руководители школ. В начале года в центральной библиотеке при поддержке Американского центра прошла карьерная встреча заинтересованных женщин с членами клуба. Тогда были выработаны конкретные предложения, которые мы начали реализовывать. Их мы и обсудили с Татьяной на встрече, поскольку мы обе являемся членами комиссии по предпринимательству при городском собрании.
Когда проблемы озвучены, наступает пора переходить от слов к делу. Мы поговорили с Татьяной о высказанных в начале года инициативах. Тогда, в частности, предлагалось:
Найти возможность в городе иметь специалиста по написанию проектов в малые фонды и консультированию по проектам
Больше информировать общественность о деятельности по развитию предпринимательства в фейсбуке
Провести круглый стол для выработки конкретных действий по развитию молодежного предпринимательства с приглашением заинтересованных лиц, в т.ч. из таких организаций, как IVEK и Noortekeskus
Создать городское объединение предприимчивых учителей, создать систему поощрения инициативных и активных педагогов, готовых развивать молодежное предпринимательство
Использовать потенциал организации IVEK в программе Ettevõtlik kool
Татьяна рассказала мне, что некоторые из этих идей уже находятся в стадии воплощения. Значит, клуб не зря организует такие встречи, вырабатывает идеи и делает предложения! Однако не все выдвинутые предложения переходят в практическую плоскость, хотя и заслуживают этого. Возможно, авторы некоторых предложений нуждаются в дополнительной поддержке.
В фокусе внимания Нарвского клуба EENA остаются экологические проекты
Я подробно рассказала главе городского собрания Нарвы о некоторых проектах EENA. Один из них - Roheline ja Hooliv maailm. На местном уровне в апреле было проведено несколько акций к Дню Земли: акция сбора помощи приюту для животных, посадка кустарников в зоне отдыха Äkkeküla, поиск новых партнеров, которым стал Дом Детского творчества, представивший свой проект, связанный с компостированием.
Мы по-прежнему твердо намерены способствовать развитию женского предпринимательства в Нарве, опираясь в этом на сотрудничество с руководством ассоциации, властями города, а также всеми заинтересованными организациями, которых, к нашей радости, становится все больше.
Например, мы договорились с руководителем проекта EENA, что 30 сентября в Нарве пройдет хакатон с тематикой зеленого предпринимательства. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству и участию. Также мы планируем сотрудничать с творческим кластером IVEC в составлении базы данных ремесленников, в том числе связанных с экологической тематикой.
7 октября - в сотрудничестве с Astri keskus - мы приглашаем предпринимательниц принять участие в женской ярмарке в рамках всеэстонской недели предпринимательства с экологической тематикой. Под эгидой этой ярмарки мы проведем и круглый стол с экологичными проектами предприимчивых женщин и предприятий.
Наш клуб организует эту ярмарку уже третий год, и это мероприятие является исключительно популярным, конкурируя разве что с конкурсом «Женщина года в Нарве»!
Также впереди у клуба участие в годовом собрании ассоциации EENA на Сааремаа, которое состоится 3 июня. В общем, нашему клубу есть чем гордиться и о чем отчитываться!
Нарвский клуб EENA намерен активно поддерживать молодежное предпринимательство в школах
А совсем скоро, уже в этом месяце, нас ждет кулинарное мероприятие «Вкусы Нарвы», среди организаторов которого есть и одна из членов нашего клуба. Оно пройдет 27 мая. В рамках этого мероприятия запланированы и встреч участниц клуба с представителями городских властей, в ходе которых, как мы уверены, будет продолжаться диалог, с помощью какового мы ищем и пути достижения некоторых амбициозных целей, содержащихся в программе развития Ида-Вирумаа.
Нарвский клуб EENA уверен в том, что нарвские активные женщины могут быть очень полезны в реализации этой программы. Например, одна из заявленных целей звучит так: в каждой школе уезда должны быть ученические фирмы, а молодежное предпринимательство в них должно осуществляться через программу Ettevõtlik kool. Пока в Нарве такому критерию отвечает только одна школа! Кажется, у нарвских акиивных женщин есть идеи, как исправить эту ситуацию.
Как президент Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин EENA с уверенностью подтверждаю, что диалог и сотрудничество смогут помочь в развитии предпринимательской активности в Нарве.