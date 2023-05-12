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МНЕНИЕ ⟩ Активные женщины Нарвы продвигают в городе «зеленую повестку» и помогают создавать ученические фирмы

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Президент Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина.
Президент Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина. Фото: Любовь Фомина, частный архив

В реализацию целей, содержащихся в программе развития Ида-Вирумаа, могут внести свой вклад все неравнодушные жители региона, однако их усилия будут куда результативнее при условии поддержки со стороны местных властей и диалога с ними. Президент Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин (EENA) Любовь Фомина делится своим опытом успешного выстраивания такого диалога между активными нарвитянками и нарвскими властями.

Участницы Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин (EENA) отличаются активностью не только на своих рабочих местах, они также прилагают немало успешных усилий по привлечению в Нарву общеэстонских проектов ассоциации. Нарвский клуб всегда чувствует поддержку от руководства EENA, всегда может рассчитывать на взаимопонимание и сотрудничество с его стороны. В последнее же время можно констатировать и укрепление сотрудничества нашего клуба с местными властями, что помогает нам продвигать проекты EENA в Нарве.

Нарвские власти следят за проектами активных нарвских женщин

На первой неделе мая мне удалось встретиться с председателем Нарвского городского собрания Татьяной Стольфат. Такая же встреча состоялась у нас и два года назад, когда по понятным причинам на наших лицах были маски. Сейчас эпидемиологическая ситуация, как все мы знаем, изменилась к лучшему, и мы могли свободно общаться. Мне было очень приятно обнаружить, что Татьяна как следует в курсе деятельности нашего клуба и читает статьи на нашей страничке в фейсбуке. Это значит, что председателю горсобрания небезразлична деятельность, которую наш клуб организует в Нарве!

Наш клуб в своей деятельности старается продвигать вопросы женского предпринимательства. Важны для нас и вопросы молодежной бизнес-активности, так как в составе клуба есть и руководители школ. В начале года в центральной библиотеке при поддержке Американского центра прошла карьерная встреча заинтересованных женщин с членами клуба. Тогда были выработаны конкретные предложения, которые мы начали реализовывать. Их мы и обсудили с Татьяной на встрече, поскольку мы обе являемся членами комиссии по предпринимательству при городском собрании.

Председатель горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат.
Председатель горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Когда проблемы озвучены, наступает пора переходить от слов к делу. Мы поговорили с Татьяной о высказанных в начале года инициативах. Тогда, в частности, предлагалось:

  • Найти возможность в городе иметь специалиста по написанию проектов в малые фонды и консультированию по проектам

  • Больше информировать общественность о деятельности по развитию предпринимательства в фейсбуке

  • Провести круглый стол для выработки конкретных действий по развитию молодежного предпринимательства с приглашением заинтересованных лиц, в т.ч. из таких организаций, как IVEK и Noortekeskus 

  • Создать городское объединение предприимчивых учителей, создать систему поощрения инициативных и активных педагогов, готовых развивать молодежное предпринимательство

  • Использовать потенциал организации IVEK в программе Ettevõtlik kool 

Татьяна рассказала мне, что некоторые из этих идей уже находятся в стадии воплощения. Значит, клуб не зря организует такие встречи, вырабатывает идеи и делает предложения! Однако не все выдвинутые предложения переходят в практическую плоскость, хотя и заслуживают этого. Возможно, авторы некоторых предложений нуждаются в дополнительной поддержке.

В фокусе внимания Нарвского клуба EENA остаются экологические проекты

Я подробно рассказала главе городского собрания Нарвы о некоторых проектах EENA. Один из них - Roheline ja Hooliv maailm. На местном уровне в апреле было проведено несколько акций к Дню Земли: акция сбора помощи приюту для животных, посадка кустарников в зоне отдыха Äkkeküla, поиск новых партнеров, которым стал Дом Детского творчества, представивший свой проект, связанный с компостированием.

Мы по-прежнему твердо намерены способствовать развитию женского предпринимательства в Нарве, опираясь в этом на сотрудничество с руководством ассоциации, властями города, а также всеми заинтересованными организациями, которых, к нашей радости, становится все больше.

Например, мы договорились с руководителем проекта EENA, что 30 сентября в Нарве пройдет хакатон с тематикой зеленого предпринимательства. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству и участию. Также мы планируем сотрудничать с творческим кластером IVEC в составлении базы данных ремесленников, в том числе связанных с экологической тематикой.

7 октября - в сотрудничестве с Astri keskus - мы приглашаем предпринимательниц принять участие в женской ярмарке в рамках всеэстонской недели предпринимательства с экологической тематикой. Под эгидой этой ярмарки мы проведем и круглый стол с экологичными проектами предприимчивых женщин и предприятий.

Наш клуб организует эту ярмарку уже третий год, и это мероприятие является исключительно популярным, конкурируя разве что с конкурсом «Женщина года в Нарве»!

Также впереди у клуба участие в годовом собрании ассоциации EENA на Сааремаа, которое состоится 3 июня. В общем, нашему клубу есть чем гордиться и о чем отчитываться!

Нарвский клуб EENA намерен активно поддерживать молодежное предпринимательство в школах

А совсем скоро, уже в этом месяце, нас ждет кулинарное мероприятие «Вкусы Нарвы», среди организаторов которого есть и одна из членов нашего клуба. Оно пройдет 27 мая. В рамках этого мероприятия запланированы и встреч участниц клуба с представителями городских властей, в ходе которых, как мы уверены, будет продолжаться диалог, с помощью какового мы ищем и пути достижения некоторых амбициозных целей, содержащихся в программе развития Ида-Вирумаа.

Нарвский клуб EENA уверен в том, что нарвские активные женщины могут быть очень полезны в реализации этой программы. Например, одна из заявленных целей звучит так: в каждой школе уезда должны быть ученические фирмы, а молодежное предпринимательство в них должно осуществляться через программу Ettevõtlik kool. Пока в Нарве такому критерию отвечает только одна школа! Кажется, у нарвских акиивных женщин есть идеи, как исправить эту ситуацию.

Как президент Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин EENA с уверенностью подтверждаю, что диалог и сотрудничество смогут помочь в развитии предпринимательской активности в Нарве.

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