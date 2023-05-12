МНЕНИЕ ⟩ Активные женщины Нарвы продвигают в городе «зеленую повестку» и помогают создавать ученические фирмы

Участницы Нарвского клуба ассоциации деловых и предприимчивых женщин (EENA) отличаются активностью не только на своих рабочих местах, они также прилагают немало успешных усилий по привлечению в Нарву общеэстонских проектов ассоциации. Нарвский клуб всегда чувствует поддержку от руководства EENA, всегда может рассчитывать на взаимопонимание и сотрудничество с его стороны. В последнее же время можно констатировать и укрепление сотрудничества нашего клуба с местными властями, что помогает нам продвигать проекты EENA в Нарве.

Нарвские власти следят за проектами активных нарвских женщин

На первой неделе мая мне удалось встретиться с председателем Нарвского городского собрания Татьяной Стольфат. Такая же встреча состоялась у нас и два года назад, когда по понятным причинам на наших лицах были маски. Сейчас эпидемиологическая ситуация, как все мы знаем, изменилась к лучшему, и мы могли свободно общаться. Мне было очень приятно обнаружить, что Татьяна как следует в курсе деятельности нашего клуба и читает статьи на нашей страничке в фейсбуке. Это значит, что председателю горсобрания небезразлична деятельность, которую наш клуб организует в Нарве!