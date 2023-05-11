Фракция Центристской партии выдвинула предложение о прекращении обструкции

«Мы предлагаем повысить пособие на первого и второго ребенка до ста евро, уравняв его с пособием на третьего и последующих детей. Также мы считаем, что было бы справедливо проводить индексацию детских пособий наравне с пособиями для многодетных семей. Я надеюсь, что совет старейшин Рийгикогу, который соберется сегодня в 13:15, проведет содержательное обсуждение нашего предложения с целью достичь политического компромисса и вернуться к обычному режиму работы. Представленный центристами законопроект об уравнивании детских пособий поможет обеспечить семьям чувство уверенности и станет основой для достижения политического соглашения между оппозицией и коалицией», - сказал Кийк.

По словам Кийка, рекордная инфляция больно ударила по карману очень многих семей, больше всего пострадали семьи с низкими доходами. «В обязанности государства входит помощь и поддержка семей. Цель нашего законопроекта – повысить доходы семей с детьми. Повышение пособия на первого и второго ребенка также поможет снизить количество проживающих в бедности детей», - сказал Кийк.