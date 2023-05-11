95 членов Рийгикогу поддержали вступление Украины в НАТО

В проекте Рийгикогу выражает решительное стремление обеспечить суверенитет и территориальную целостность европейских государств и устойчивый мир и выражает уверенность, что политика сфер влияния в Европе по-прежнему представляет угрозу для безопасности континента. Согласно документу, Рийгикогу опирается на цель по вступлению Украины в НАТО, поставленную в 2008 году на саммите государств-членов альянса в Бухаресте, и принимает во внимание заявление о вступлении в НАТО, представленное правительством Украины в прошлом году.

Украина представила официальное заявление о присоединении к НАТО 30 сентября 2022 года. Согласно пояснительной записке к проекту заявления, вместе с другими Балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Проект подчеркивает необходимость значительно укрепить архитектуру безопасности, успешно обеспечивавшую безопасность свободных и демократических евроатлантических государств, и выражает поддержку борющемуся за свободу народу Украины. В документе Рийгикогу также отмечает, что победа Украины над Российской Федерацией, ведущей агрессивную войну, и последующее вступление Украины в НАТО - это единственный путь к обеспечению основанного на правилах миропорядка, устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Согласно документу, Рийгикогу считает неминуемо необходимым сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Украине приглашение на присоединение к альянсу.