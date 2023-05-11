Проверка рекламы азартных игр привела к ужасающим результатам

«Результат того, что из 152 реклам только две соответствовали требованиям, говорит сам за себя. Кроме того, стоит отметить, что в большинстве реклам можно было обнаружить сразу несколько нарушений. Закон нарушали как операторы азартных игр (так называемая реклама бренда), так и реклама азартных игр (например, азартных игр и тотализаторов)», - прокомментировала ситуацию руководитель отдела развития информационного общества TTJA, Хелен Рохтла.

На основании предыдущей информации была проведена выборка 19 операторов, у четырех из которых в период проверки рекламных кампаний не обнаружено. У остальных 15 операторов азартных игр, рекламные объявления которых были обнаружены в период проверки, были выявлены нарушения. TTJA открыло в отношении них процедуру надзора.

Большинство реклам содержали запрещенный призыв или намек на социальный успех (133 нарушения). Во многих случаях предупреждающий текст был пропущен или показан в неполном виде (128 нарушений). Было обнаружено 26 запрещенных реклам - а именно, реклам азартных игр (содержащих такие известные элементы, как фишки, кости, карты, бесплатные спины), которые могут быть опубликованы в очень ограниченном количестве мест. Реклама азартных игр запрещена на Facebook, Instagram, Youtube, Delfi, Õhtuleht и Postimees.