Правительство частично уступило оппозиции: налоговый пакет разбит на четыре части

В-третьих, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон об НДС, согласно которому с 1 января 2024 года ставка НДС увеличится с 20 процентов до 22 процентов. Кроме того, с 1 января 2025 года отельный бизнес будет облагаться налогом по стандартной ставке 22 процентов, а нынешняя пониженная ставка НДС в 9 процентов будет отменена.

В-четвертых, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и Закон о службе в Силах обороны. С 2024 года будет отменен дополнительный необлагаемый налогом доход физических лиц в случае выплаты алиментов на детей и супругов, а также право вычитать из налогооблагаемого дохода проценты по жилищным кредитам. С 2025 года ставка подоходного налога с физических и юридических лиц будет повышена с 20 процентов до 22 процентов. Кроме того, проект отменяет льготную ставку в 14 процентов на прибыль с дивидентов. С 2025 года будет введен единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, или 8400 евро в год. Исключение будет сделано для людей пенсионного возраста, чей необлагаемый налогом доход будет равен средней пенсии по возрасту.