Правительство частично уступило оппозиции: налоговый пакет разбит на четыре части

Сегодня утром правительство провело внеочередное заседание и разделило налоговый пакет, ожидающий передачи в Рийгикогу, на четыре части. Утвержденные проекты будут переданы в парламент для обсуждения. План правительства провести налоговые реформы единым пакетом до сих пор вызывал больше всего нареканий со стороны оппозиции.
«Оппозиция уже несколько недель препятствует работе Рийгикогу, утверждая, что причиной тому является налоговый пакет, который призван покрыть расходы на государственную оборону и улучшить состояние бюджета. Я уверен, что истинная причина кроется в другом, но сейчас их проблема должна быть решена», - заявил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), добавив, что он по-прежнему готов к открытой дискуссии и дебатам в Рийгикогу.
Во первых, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию.
Согласно законопроекту, акцизы на алкоголь, сигареты и курительный табак будут повышаться на 5 процентов в год в течение следующих трех лет, начиная с 2024 года. Предлагаемое повышение акцизов на специальное дизельное топливо будет отменено, что означает, что ставка акциза на специальное дизельное топливо останется на уровне 21 евро за 1000 литров, что является минимальной ставкой ЕС.
Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Снижение акциза на специальное дизельное топливо вступит в силу с 1 мая 2024 года.
Во-вторых, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры, согласно которому ставка налога на игровые столы вырастет с 1278,23 евро до 1406 евро. Ставка налога на игровые автоматы будет округлена в большую сторону с 31,95 евро до 32 евро. Ставка налога на лотереи и коммерческие лотереи вырастет с 18 процентов до 22 процентов. Ставка на виртуальные азартные игры и лотереи увеличится с пяти до шести процентов с 1 января 2024 года и до семи процентов с 1 января 2026 года.
В-третьих, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон об НДС, согласно которому с 1 января 2024 года ставка НДС увеличится с 20 процентов до 22 процентов. Кроме того, с 1 января 2025 года отельный бизнес будет облагаться налогом по стандартной ставке 22 процентов, а нынешняя пониженная ставка НДС в 9 процентов будет отменена.
В-четвертых, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и Закон о службе в Силах обороны. С 2024 года будет отменен дополнительный необлагаемый налогом доход физических лиц в случае выплаты алиментов на детей и супругов, а также право вычитать из налогооблагаемого дохода проценты по жилищным кредитам. С 2025 года ставка подоходного налога с физических и юридических лиц будет повышена с 20 процентов до 22 процентов. Кроме того, проект отменяет льготную ставку в 14 процентов на прибыль с дивидентов. С 2025 года будет введен единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, или 8400 евро в год. Исключение будет сделано для людей пенсионного возраста, чей необлагаемый налогом доход будет равен средней пенсии по возрасту.