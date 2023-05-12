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«О слиянии Тойла и Йыхви народ спросят потом»: экономическая выгода или политические интриги?

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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И в Йыхви, и в Тойла депутаты и чиновники планируют завершить переговоры об объединении уже в 2023 году. Флаги Тойла и Йыхви.
И в Йыхви, и в Тойла депутаты и чиновники планируют завершить переговоры об объединении уже в 2023 году. Флаги Тойла и Йыхви. Фото: Коллаж Денис Антонов

Почему некоторые политики Ида-Вирумаа считают, что слияние Йыхви и Тойла всегда было на руку противникам политика и бизнесмена Николая Осипенко и йыхвиским депутатам, живущим в Тойла? По какой причине процесс объединения в 2017 году был прекращен, и кому выгодно было его возобновить? Rus.Postimees попытался выяснить, что сегодня стимулирует процесс появления единого самоуправления: экономическая целесообразность или политические интриги.

Несмотря на то, что разговоры на тему объединения волостей были начаты в 2016 году, ни к каким конкретным итогам тогда политики не пришли. Спустя семь лет - процесс запущен повторно.

Процесс пошел

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