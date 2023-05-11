У всех украинских партнеров НКО Slava Ukraini очень плохая связь

В конце апреля мы впервые попытались связаться с Геннадием Васькивом, ключевым лицом All For Victory, бывшей партнерской организацией Slava Ukraini, который, по его словам, в это самое время находился в окрестностях Бахмута. Когда мы изъявили желание поговорить по телефону на темы, связанные со Slava Ukraini, качество разговора, которое до сих пор казалось совершенно нормальным, вдруг ухудшилось, и разговор превратился в непрерывное «алло-алло» с обеих сторон. «Я нахожусь на позициях, близких к Бахмуту. Здесь чертовски плохая связь», – сказал Васькив. Спустя несколько минут на его странице в социальной сети появилось фото танка, стреляющего по противнику, и пара видеообращений.