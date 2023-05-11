В народном забеге в парке Паэ смогут принять участие люди в инвалидных колясках

Наряду с основной дистанцией и детским забегом в этом году на народном забеге в парке Паэ будет специальная трасса для людей в инвалидных креслах. Это безопасная 300-метровая тропа, старт на которой будет дан в 18 часов. На всем протяжении забега на дистанции будут находиться добровольцы от MTÜ NAGU SINA, которые при необходимости смогут помочь участникам. Все люди в инвалидных креслах, желающие принять участие в народном забеге в парке Паэ должны зарегистрироваться по следующей ссылке. Все завершившие дистанцию участники получат медаль.

Детский забег с дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартует в 17:30.

Старт на основной дистанции протяженностью 5,1 км будет дан в 18:30. Трасса проходит вдоль живописного парка Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега старше восьми лет. По результатам основного забега призы получат трое лучших в разных возрастных категориях. Все окончившие дистанцию участники получат медаль.

Стартовый городок расположится за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, учитывать возможные очереди и заблаговременно прийти на место.

Участие в народном забеге бесплатное. Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Регистрация открыта по этой ссылке. Регистрация по ссылке завершиться 22 мая в 10 часов.

Выдача номеров состоится согласно графику. Во избежание длинных очередей в день забега рекомендуется получить номер заранее.

Номера можно получить по адресу ул. Палласти, 54: 23 мая с 15 до 17 часов 24 мая с 16.00 до 19 часов 25 мая (в день забега) с 16:30 до 18 часов. При наличии свободных мест в день забега можно будет зарегистрироваться на месте.