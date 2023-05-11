Научный совет: после пандемии нельзя бездействовать, пора разработать план готовности

Руководитель Научного совета Тойво Майметс пояснил, что хотя с 5 мая 2023 года COVID-19 больше не является для общественного здравоохранения фактором для объявления чрезвычайной ситуации международного значения (иначе – пандемией), в заявлении Генерального директора ВОЗ содержится задача для руководителей в сфере здравоохранения. «Только в этом столетии уже произошло несколько вспышек коронавирусов: ARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome2002), MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome 2012), SADS-CoV (Swine Acute Diarrheal Syndrome 2016 и 2019) а начиная с 2019 года мы столкнулись с SARS-CoV-2. Чтобы предупредить возникновение паники в случае следующего кризиса, мы должны действовать уже сейчас. Все страны должны проанализировать свои слабых стороны, проявившиеся во время пандемии, и развивать то, в чем они сильны», – прокомментировал заявление ВОЗ профессор Майметс.