Вечером 10 мая отец Агапит, священник церкви Иоанна Предтечи, единственной в Вильянди церкви Московского патриархата, провел службу в городском районе Ярвеотса. На этом месте до ноября прошлого года стоял советский монумент, в память о погибших здесь во время Второй мировой войны, в основном русских военнопленных.
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Священник православной церкви провел поминальную службу на месте бывшего советского монумента
Незадолго до 8 часов вечера в среду отец Агапит в рясе и с благовониями в руках отправился с двумя сопровождающими с автостоянки в сторону бывшего советского монумента в Ярвеотса. По его собственным словам, он посещал это место каждое 9 мая. Однако в этом году он не смог приехать в этот день, поэтому приехал на день позже.
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