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Священник православной церкви провел поминальную службу на месте бывшего советского монумента

Марко Суурмяги
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Священник православной церкви провел поминальную службу на месте бывшего советского монумента.
Священник православной церкви провел поминальную службу на месте бывшего советского монумента. Фото: Elmo Riig

Вечером 10 мая отец Агапит, священник церкви Иоанна Предтечи, единственной в Вильянди церкви Московского патриархата, провел службу в городском районе Ярвеотса. На этом месте до ноября прошлого года стоял советский монумент, в память о погибших здесь во время Второй мировой войны, в основном русских военнопленных.

Незадолго до 8 часов вечера в среду отец Агапит в рясе и с благовониями в руках отправился с двумя сопровождающими с автостоянки в сторону бывшего советского монумента в Ярвеотса. По его собственным словам, он посещал это место каждое 9 мая. Однако в этом году он не смог приехать в этот день, поэтому приехал на день позже.

Помимо двух спутников отца Агапита из прихода церкви Иоанна Предтечи, свидетелями этого события стали еще несколько любителей спорта, которые пробегали мимо этого места по тропе здоровья. Один из них был журналистом из газеты Sakala. 

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