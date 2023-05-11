Священник православной церкви провел поминальную службу на месте бывшего советского монумента.

Незадолго до 8 часов вечера в среду отец Агапит в рясе и с благовониями в руках отправился с двумя сопровождающими с автостоянки в сторону бывшего советского монумента в Ярвеотса. По его собственным словам, он посещал это место каждое 9 мая. Однако в этом году он не смог приехать в этот день, поэтому приехал на день позже.