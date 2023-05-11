Шведская полиция задержала человека, который наносил на карту военные объекты

«Это объекты имеют большое оборонное значение, и передача данных о них иностранным агентам может нанести ущерб как шведским вооруженным силам, так и обороноспособности в целом», - пояснил прокурор Ларс Хедвалль.

«Мужчину подозревают в получении, передаче и использовании секретной информации в личных целях», - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Хедвалль добавил, что считает преступление серьезным, поскольку информация касалась очень важных вопросов национальной обороны.

По данным прокуратуры, этот человек принадлежал к организации численностью около 60 человек. Они занимались нанесением на карту военных объектов Швеции.

Нулевая терпимость к предателям

В апреле в Гетеборге был задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже, сообщил шведский телеканал TV4.

«Мы в курсе ситуации», - заявил пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Габриэль Вернштедт. Шведские спецслужбы провели допросы свидетелей и обыски зданий, но подробности происшествия не разглашаются в интересах следствия.

В последние месяцы в Швеции неоднократно задерживались граждане России и других стран, подозреваемые в шпионаже в пользу России. 19 января братья Пейман и Пайам Киа были осуждены за работу на российскую разведку. Пейман был приговорен к пожизненному заключению, а Пайам - к девяти годам тюрьмы.