Шведская полиция задержала человека, который наносил на карту военные объекты

Шведская прокуратура обвиняет 50-летнего мужчину в незаконном распространении секретной информации о большом количестве оборонных объектов, а также подозревает, что этот человек принадлежит к организации, которая наносит на карту военные объекты, сообщила сегодня газета Dagens Nyheter.
«Это объекты имеют большое оборонное значение, и передача данных о них иностранным агентам может нанести ущерб как шведским вооруженным силам, так и обороноспособности в целом», - пояснил прокурор Ларс Хедвалль.
«Мужчину подозревают в получении, передаче и использовании секретной информации в личных целях», - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Хедвалль добавил, что считает преступление серьезным, поскольку информация касалась очень важных вопросов национальной обороны.
По данным прокуратуры, этот человек принадлежал к организации численностью около 60 человек. Они занимались нанесением на карту военных объектов Швеции.
Нулевая терпимость к предателям
В апреле в Гетеборге был задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже, сообщил шведский телеканал TV4.
«Мы в курсе ситуации», - заявил пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Габриэль Вернштедт. Шведские спецслужбы провели допросы свидетелей и обыски зданий, но подробности происшествия не разглашаются в интересах следствия.
В последние месяцы в Швеции неоднократно задерживались граждане России и других стран, подозреваемые в шпионаже в пользу России. 19 января братья Пейман и Пайам Киа были осуждены за работу на российскую разведку. Пейман был приговорен к пожизненному заключению, а Пайам - к девяти годам тюрьмы.
В конце 2022 года была задержана супружеская пара граждан России. Сергей Скворцов и Елена Кулькова прожили в Швеции двадцать лет. Они подозреваются в сотрудничестве с российской военной разведкой.