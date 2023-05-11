Тянак о тактике гонок: мы еще не на том уровне, чтобы самим решать, хотим выиграть или нет

Поскольку следующие семь ралли чемпионата мира проходят на грунтовых трассах, где преимущество имеют те, кто стартует последними, ходили разговоры о том, что претенденты на титул могут в некоторых ралли намеренно оставаться позади, чтобы в следующий раз стартовать с лучшей позиции. Тянак в такие игры не играет.

«Это определенно имеет решающее значение, — сказал Тянак порталу Dirtfish о стартовой позиции. - Возможно, парни, у которых есть скорость, могут выбирать, с какой позиции они хотят стартовать или с какой скоростью они хотят ехать. Мы исходим, прежде всего, из того, что получим, и нам необходимо забрать каждое возможное очко», - пояснил он.

«В общем, на каждой грунтовой гонке решающей является стартовая позиция. Но сейчас мы еще не на том уровне, чтобы самостоятельно решать, хотим выиграть гонку или нет. Мы, безусловно, делаем все, чтобы быть максимально близко и набрать максимальное количество очков. На грунтовых трассах мы отстаем от других, но пробуем выложиться по максимуму», - добавил Тянак.

Затем Тянака спросили, насколько продвинулись с развитием его автомобился, по сравнению с Мексикой.