Тянак о тактике гонок: мы еще не на том уровне, чтобы самим решать, хотим выиграть или нет

В Португалии на этой неделе пройдет очередная гонка в рамках чемпионата мира. Общий зачет серии ЧМ равен по силам, разница у пятерки лидеров составляет лишь 11 очков. Отть Тянак проигрывает Себастьену Ожье и Элфину Эвансу, набравшим 69 очков, всего четыре очка.
Поскольку следующие семь ралли чемпионата мира проходят на грунтовых трассах, где преимущество имеют те, кто стартует последними, ходили разговоры о том, что претенденты на титул могут в некоторых ралли намеренно оставаться позади, чтобы в следующий раз стартовать с лучшей позиции. Тянак в такие игры не играет.
«Это определенно имеет решающее значение, — сказал Тянак порталу Dirtfish о стартовой позиции. - Возможно, парни, у которых есть скорость, могут выбирать, с какой позиции они хотят стартовать или с какой скоростью они хотят ехать. Мы исходим, прежде всего, из того, что получим, и нам необходимо забрать каждое возможное очко», - пояснил он.
«В общем, на каждой грунтовой гонке решающей является стартовая позиция. Но сейчас мы еще не на том уровне, чтобы самостоятельно решать, хотим выиграть гонку или нет. Мы, безусловно, делаем все, чтобы быть максимально близко и набрать максимальное количество очков. На грунтовых трассах мы отстаем от других, но пробуем выложиться по максимуму», - добавил Тянак.
Затем Тянака спросили, насколько продвинулись с развитием его автомобился, по сравнению с Мексикой.
«Однозначно мы уже немного больше понимаем, где у нас есть проблемы и где нам нужно развиться, но как это все осуществить с учетом омологации, общего развития и дизайна... Все это нелегко свести вместе, да и мы должны большему научиться. Это никогда не было легким процессом, каждая машина уникальна, и ее понимание требует времени», — ответил он.