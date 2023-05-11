Кая Каллас обеспокоена обструкцией: оппозиция не дает Рийгикогу работать

На пресс-конференции правительства в четверг премьер-министр Кая Каллас выразила обеспокоенность обструкцией в Рийгикогу.
«Оппозиция не дает Рийгикогу заниматься тем, к чему Рийгикогу обязывает Конституция, то есть работать над законами», - сказала Каллас.
Она добавила, что если раньше обструкцию устраивали для конкретных законопроектов, просто для того, чтобы привлечь внимание и добиться соглашения, то ситуация, в которой законопроекты даже невозможно передать, не говоря об их обсуждении, является беспрецедентной.
«Когда работе конституционных институтов препятствуют просто чтобы препятствовать, это ни в коем случае не соответствует конституции», - сказала Каллас.
Она отметила опубликованную в соцсети запись депутата Александра Чаплыгина, где он говорит, что оппозиция троллит Рийгикогу сменами по четыре часа.
По словам Каллас, никогда раньше сформулированная оппозицией цель не была столь четкой, как в формулировке EKRE, призвавшей народ бороться «против получившего шанс благодаря не внушающим доверия э-выборам либерального правительства. Цель - при первой возможности прекратить период власти Каи Каллас».
«Никогда обструкцию не применяли, чтобы парализовать всю работу Рийгикогу», - сказала Каллас и добавила, что спрашивала у лидеров оппозиционных партий, какие предложения они хотят обсудить. В ответ ей указали на роль совета старейшин Рийгикогу, но, по словам Каллас, в реальности такого института не существует.