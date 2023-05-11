Кая Каллас обеспокоена обструкцией: оппозиция не дает Рийгикогу работать

«Оппозиция не дает Рийгикогу заниматься тем, к чему Рийгикогу обязывает Конституция, то есть работать над законами», - сказала Каллас.

Она добавила, что если раньше обструкцию устраивали для конкретных законопроектов, просто для того, чтобы привлечь внимание и добиться соглашения, то ситуация, в которой законопроекты даже невозможно передать, не говоря об их обсуждении, является беспрецедентной.

«Когда работе конституционных институтов препятствуют просто чтобы препятствовать, это ни в коем случае не соответствует конституции», - сказала Каллас.

Она отметила опубликованную в соцсети запись депутата Александра Чаплыгина, где он говорит, что оппозиция троллит Рийгикогу сменами по четыре часа.

По словам Каллас, никогда раньше сформулированная оппозицией цель не была столь четкой, как в формулировке EKRE, призвавшей народ бороться «против получившего шанс благодаря не внушающим доверия э-выборам либерального правительства. Цель - при первой возможности прекратить период власти Каи Каллас».