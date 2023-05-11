Пропутинская олимпийская чемпионка вновь начала восхвалять российский режим

Российская лыжница Вероника Степанова неоднократно выражала большую поддержку президенту Владимиру Путину и вновь одобрила режим, развязавший кровавую войну в Украине.
9 мая в Москве отметили День победы, в рамках которого на Красной площади прошел и парад. Правда, в отличие от прошлых лет, он был куда более скромным.
«Сегодня я увидела настоящую элиту страны. Это те, с кем я имела честь на Параде Победы на Красной Площади быть. Других элит у нас нет!», — написала Степанова в своем посте.
Путин на параде заявил, что цивилизация вновь на решающем перекрестке и добавил, что против России вновь развязана война.
Степанова неоднократно защищала Путина и оправдывала российскую агрессию против Украины.
На Олимпиаде в Пекине она в составе женской сборной России завоевала золотую медаль.