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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Если депутаты не придут к компромиссу, возникнет вопрос, за что им платят деньги?

Postimees
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Заседание Рийгикогу.
Заседание Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Теоретически обструкция может длиться в течение десяти месяцев
  • Народ ждет от Рийгикогу разумного компромисса
  • Демократия работает через договоренности

Обструкция, в ходе которой меньшинство Рийгикогу препятствует работе большинства и не позволяет последнему осуществлять свои законодательные планы, может быть осмеяно и часто выглядит довольно глупо, но тем не менее, это тоже часть демократии. Обструкция помогает оппозиции не допустить применения политики «дорожного катка».

Оппозиция с понедельника подает запросы и законопроекты, а повестку дня заседания Рийгикогу так и не утвердили. Однако остановить деятельность оппозиции без утверждения повестки невозможно. Теоретически все это может длиться до десяти месяцев. Если до этого момента оппозиция будет препятствовать работе Рийгикогу, до 1 марта будущего года нельзя будет утвердить государственный бюджет, и президенту придется объявить внеочередные выборы.

Таким образом, за это время коалиция лишь бросалась пустыми словами и несколько раз созывала совет старейшин Рийгикогу. 

Слова представителей правящего союза о конституционном кризисе, мягко говоря, преждевременны. Говоря прямо, это просто демагогия, которая просвечивает возмущением, что реализация их планов идет не так гладко, как казалось сразу после выборов. Они не поняли, что в демократической стране победитель выборов не может делать все, что пожелает.

На самом деле, у оппозиции есть хорошее оправдание. Правящая коалиция смогла согласовать и внести в парламент пакет законодательных поправок. Ни одна из трех коалиционных партий не может утверждать, что обещала урезать семейные пособия, увеличить подоходный налог и налог с оборота, ввести автомобильный налог. И, вишенка на торте - изменение дефиниции брака. Перед выборами по этим темам зачастую просто не высказывались, а в некоторых случаях обещали совсем другое. Это дает основание поинтересоваться, есть ли у них народный мандат для таких изменений.

Чтобы продемонстрировать конструктивность, оппозиция должна предложить, как разрешить ситуацию и объявить, какие изменения в законе и в какой форме будут для нее приемлемы.

Как показывают еженедельные опросы общественного мнения, проводимые фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований, после заключения коалиционного соглашения правительственная коалиция стремительно теряла популярность, в таком же темпе ее набирала оппозиция. Это свидетельствует о том, что большая часть людей, проголосовавших на выборах за коалиционные партии, также не удовлетворена такой политикой. Таким образом, оппозиция может сказать, что за ней стоит общественное мнение, и что обструкция является вполне законной деятельностью. Это сильный аргумент.

Однако общественная поддержка не может длиться бесконечно. Чтобы продемонстрировать конструктивность, оппозиция должна предложить, как разрешить ситуацию и объявить, какие изменения в законе и в какой форме будут для нее приемлемы. Это послужило бы основой для достижения компромисса.

Народ, наверное, ждет разумного компромисса от Рийгикогу. Демократия работает за счет компромиссов, а не за счет политики дорожных катков и препятствий. Если не будет компромисса, рано или поздно все острее встанет вопрос, за что на самом деле получают зарплату члены Рийгикогу. Обоснованно, ведь демократия не работает.

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