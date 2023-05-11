КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Если депутаты не придут к компромиссу, возникнет вопрос, за что им платят деньги?

Оппозиция с понедельника подает запросы и законопроекты, а повестку дня заседания Рийгикогу так и не утвердили. Однако остановить деятельность оппозиции без утверждения повестки невозможно. Теоретически все это может длиться до десяти месяцев. Если до этого момента оппозиция будет препятствовать работе Рийгикогу, до 1 марта будущего года нельзя будет утвердить государственный бюджет, и президенту придется объявить внеочередные выборы.

Таким образом, за это время коалиция лишь бросалась пустыми словами и несколько раз созывала совет старейшин Рийгикогу.

Слова представителей правящего союза о конституционном кризисе, мягко говоря, преждевременны. Говоря прямо, это просто демагогия, которая просвечивает возмущением, что реализация их планов идет не так гладко, как казалось сразу после выборов. Они не поняли, что в демократической стране победитель выборов не может делать все, что пожелает.

На самом деле, у оппозиции есть хорошее оправдание. Правящая коалиция смогла согласовать и внести в парламент пакет законодательных поправок. Ни одна из трех коалиционных партий не может утверждать, что обещала урезать семейные пособия, увеличить подоходный налог и налог с оборота, ввести автомобильный налог. И, вишенка на торте - изменение дефиниции брака. Перед выборами по этим темам зачастую просто не высказывались, а в некоторых случаях обещали совсем другое. Это дает основание поинтересоваться, есть ли у них народный мандат для таких изменений.