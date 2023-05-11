Россия отказалась раскрыть Эстонии имя и национальность водолаза, который переплыл Нарову

Правовые акты РФ не позволяют передать Департаменту полиции и погранохраны данные о личности человека, совершившего незаконный переход границы в ночь на первое мая, ответили эстонским коллегам российские пограничники после того, как Rus.Postimees обратился в PPA за комментариями о необычном нарушителе государственной границы.

Пятого мая пресс-служба пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила об аресте гражданина Словакии, который якобы переплыл Нарову из Эстонии в Россию. Российские государственные СМИ утверждали со ссылкой на пограничников РФ, что мужчина была задержан прямо в гидрокостюме на берегу. Уточнялось, что личные вещи гражданин Словакии переправил в рюкзаке, используя плавательный круг.