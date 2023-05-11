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Россия отказалась раскрыть Эстонии имя и национальность водолаза, который переплыл Нарову

В PPA подтвердили, что это мужчина
rus.postimees.ee
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Мужчина переплывает водоем в гидрокостюме. Иллюстративное фото.
Мужчина переплывает водоем в гидрокостюме. Иллюстративное фото. Фото: AP Photo / Scanpix

Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что российские пограничники отказываются раскрывать детали инцидента с участием мужчины, который переплыл Нарову. Ранее в ФСБ утверждали, что это гражданин Словакии.

Правовые акты РФ не позволяют передать Департаменту полиции и погранохраны данные о личности человека, совершившего незаконный переход границы в ночь на первое мая, ответили эстонским коллегам российские пограничники после того, как Rus.Postimees обратился в PPA за комментариями о необычном нарушителе государственной границы.

Пятого мая пресс-служба пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила об аресте гражданина Словакии, который якобы переплыл Нарову из Эстонии в Россию. Российские государственные СМИ утверждали со ссылкой на пограничников РФ, что мужчина была задержан прямо в гидрокостюме на берегу. Уточнялось, что личные вещи гражданин Словакии переправил в рюкзаке, используя плавательный круг.

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