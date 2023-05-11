В Кристийне начинается очередной сезон бесплатных тренировок для пожилых людей

Серия занятий стартует 24 мая и продлится до 5 октября – бесплатные тренировки под руководством тренеров будут проводиться каждый четверг с 12:00. Мечто встречи - скульптура золотого льва в парке, пргограмма тренировок включает в себя упражнения на растяжку, а также будет и скандинавская ходьба. Раз в месяц под руководством тренера «Флоры» будут также проходить тренировки с мячом.