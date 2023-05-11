В Кристийне начинается очередной сезон бесплатных тренировок для пожилых людей

С 24 мая в парке Левенру снова стартует сезон тренировок на свежем воздухе для пожилых людей под руководством опытного тренера Алийс Сарапик. Раз в месяц будут проводиться и футбольные тренировки – ими будет руководить тренер ФК «Флора» Эгон Тинтсе.
Серия занятий стартует 24 мая и продлится до 5 октября – бесплатные тренировки под руководством тренеров будут проводиться каждый четверг с 12:00. Мечто встречи - скульптура золотого льва в парке, пргограмма тренировок включает в себя упражнения на растяжку, а также будет и скандинавская ходьба. Раз в месяц под руководством тренера «Флоры» будут также проходить тренировки с мячом.
Предварительная регистрация на тренировку не обязательна, для участия достаточно прийти на место сбора. Необходимый инвентарь можно получить на месте.
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