Фото и видео ⟩ Пожар в Нурсипалу начался в результате учебной стрельбы из пулемета

Вызов на полигон поступил в центр тревоги в 11:54. Поскольку пожар вспыхнул на территории с неразорвавшимися снарядами, спасатели не смогли приступить к его тушению.

«Спасатели следят за периметром территории и если огонь выйдет за ее пределы, смогут локализовать его», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Päästeauto Nursipalu harjutusalal. Фото: Martin Tuusis

Территория ограничена канавами, которые снижают риск распространения огня. Тем не менее, поскольку спасатели не могут заняться тушением пожара, над полигоном поднимается дым, который беспокоит местных жителей.

За пожаром следят спасатели из Выру на основном автомобиле и с автоцистерной. При необходимости они могут вызвать помощь.

По словам Кийка, По состоянию на 14:30 пожар охватил около 20 гектаров. В нескольких случаях огонь выходил за пределы очага, после чего спасатели сразу же тушили его.

До сих пор нет сообщений о взрывах неразорвавшихся боеприпасов. По словам Кий, это также маловероятно, потому что для взрыва снаряда требуется длительное время нагрева. Однако, поскольку взрыв нельзя исключить, спасатели не отправляются на место происшествия.

По состоянию на 15:30 огнем охвачено 25-30 гектаров местности. «В четырех случаях огонь распространялся и за пределы зоны очага, и пожарные также сразу же его тушили, - сказал Кийк. - Один раз огонь дошел до самых верхушек деревьев».

В общей сложности огонь распространился примерно на пару сотен квадратных метров.