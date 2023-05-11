В четверг около полудня на полигоне Сил обороны в Нурсипалу вспыхнул пожар на территории, по которой в ходе учений стреляют из миномета и где есть неразорвавшиеся снаряды, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Спасатели следят за ситуацией на месте.
Фото и видео ⟩ Пожар в Нурсипалу начался в результате учебной стрельбы из пулемета
Вызов на полигон поступил в центр тревоги в 11:54. Поскольку пожар вспыхнул на территории с неразорвавшимися снарядами, спасатели не смогли приступить к его тушению.
«Спасатели следят за периметром территории и если огонь выйдет за ее пределы, смогут локализовать его», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
Территория ограничена канавами, которые снижают риск распространения огня. Тем не менее, поскольку спасатели не могут заняться тушением пожара, над полигоном поднимается дым, который беспокоит местных жителей.
За пожаром следят спасатели из Выру на основном автомобиле и с автоцистерной. При необходимости они могут вызвать помощь.
По словам Кийка, По состоянию на 14:30 пожар охватил около 20 гектаров. В нескольких случаях огонь выходил за пределы очага, после чего спасатели сразу же тушили его.
До сих пор нет сообщений о взрывах неразорвавшихся боеприпасов. По словам Кий, это также маловероятно, потому что для взрыва снаряда требуется длительное время нагрева. Однако, поскольку взрыв нельзя исключить, спасатели не отправляются на место происшествия.
По состоянию на 15:30 огнем охвачено 25-30 гектаров местности. «В четырех случаях огонь распространялся и за пределы зоны очага, и пожарные также сразу же его тушили, - сказал Кийк. - Один раз огонь дошел до самых верхушек деревьев».
В общей сложности огонь распространился примерно на пару сотен квадратных метров.
По данным Lõuna-Eesti Postimees, сегодня на полигоне проводились учения по стрельбе, из-за которых мог начаться пожар. Это было подтверждено сегодня днем.
«Пожар начался во время учений пехотного батальона Куперянова в результате стрельбы из пулемета», - сообщила Lõuna-Eesti Postimees начальник отдела коммуникаций Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм.
По ее словам, в весенний период, когда зелень еще не полностью расцвела, пожары на полигонах довольно частое явление. «В среднем в Нурсипалу пожары случаются один-два раза в год», - сказала Хейннурм.
По ее словам, вокруг зоны мишеней на полигоне оборудованы пять водозаборов для тушения огня. При расширении полигона в Нурсипалу будут построены дополнительные пожарные водозаборы.
«Уже сейчас на полигоне есть квадроциклы, оборудованные для борьбы с возгораниями, - добавила Хейннурм. - Важно отметить, что стрельбы на полигонах проводятся, исходя из государственного уровня пожарной опасности - если объявляется повышенная пожароопасность, то определенные виды занятий на полигоне приостанавливаются».
По данным метеослужбы, на большей части Выруского уезда, где находится полигон Нурсипалу, пожароопасность в настоящее время средняя (III класс). Это означает, что разрешено использовать лес для заготовки древесины, охоты, научной и просветительской работы, люди могут находиться в лесу в рекреационных и спортивных целях и запасаться лесной продукцией.