На полигоне Нурсипалу вспыхнул пожар, спасатели не могут его потушить

Вызов на полигон поступил в центр тревоги в 11.54. Поскольку пожар вспыхнул на территории с неразорвавшимися снарядами, спасатели не могли приступить к его тушению.

«Спасатели следят за периметром территории и если огонь выйдет за ее пределы, смогут локализовать его», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Территория ограничена канавами, которые снижают риск распространения огня. Тем не менее, поскольку спасатели не могут заняться тушением пожара, над полигоном поднимается дым, который беспокоит местных жителей.