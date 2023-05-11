На полигоне Нурсипалу вспыхнул пожар, спасатели не могут его потушить

В четверг около полудня на полигоне Сил обороны в Нурсипалу вспыхнул пожар на территории, по которой в ходе учений стреляют из миномета и где есть неразорвавшиеся снаряды, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вызов на полигон поступил в центр тревоги в 11.54. Поскольку пожар вспыхнул на территории с неразорвавшимися снарядами, спасатели не могли приступить к его тушению.
«Спасатели следят за периметром территории и если огонь выйдет за ее пределы, смогут локализовать его», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
Территория ограничена канавами, которые снижают риск распространения огня. Тем не менее, поскольку спасатели не могут заняться тушением пожара, над полигоном поднимается дым, который беспокоит местных жителей.
За пожаром следят спасатели из Выру на основном автомобиле и с автоцистерной. При необходимости они могут вызвать помощь.