Свобода выбора и ответственность: Нарвская госгимназия о том, что ждет гимназистов

Нарвская государственная гимназия Фото: Postimees

Во время вступительного собеседования оценивалось умение планировать учебу, использовать изученное в жизни, видеть связи в изучаемом материале, а также кругозор, способность видеть и ценить связь с другими людьми, природой, обществом, уважать и знать население своей страны. «Ученики мотивированы, они хотят улучшить знания эстонского, потому что понимают, что скоро им придется поступать в университет, где учеба ведется на государственном языке», - рассказала Тейви.

Нарвская государственная гимназия Фото: Postimees

Директор была приятно удивлена тем, что у поступающих в гимназию учеников знание эстонского весьма достойное, несмотря на то, что они большую часть времени находятся в русскоязычной среде.

Гимназия уже нашла всех необходимых преподавателей. Легче всего было найти учителей английского - кандидатов было много. Сложнее всего - учителей эстонского языка, которые были бы готовы работать с учениками, чей родной язык - русский. «Преподаватели сомневались, задумывались: а знают ли они русский на достаточном уровне? Но мы успокаивали тем, что русский знать необязательно, при желании все можно объяснить, просто другими словами», - отметила Татьяна.

Больше половины преподавателей - это преподаватели из Нарвы, еще около 30 человек - из Ида-Вирумаа, и только 12 учителей приедут из других регионов Эстонии. Один из них - Марти Рымус, который до этого проживал в Таллинне. Марти будет преподавать социальные науки: историю и обществоведение. Он настроен оптимистично и говорит, что трудностей не боится.