Свобода выбора и ответственность: Нарвская госгимназия о том, что ждет гимназистов

В грядущем учебном году нарвских гимназистов ждет совершенно новый и уникальный опыт обучения в государственных гимназиях. Мы побывали в одной из них, пообщались с директором и выяснили, чем новый учебный формат принципиально отличается от старого.
Нарвская государственная гимназия в 2023 учебном году откроет свои двери для 580 учеников. В 10 класс отправится всего 180 человек, в 11 и 12 классы - еще по 200 человек. Учится ребята будут в новом здании, построенном на улице Пушкина. Здание просторное и светлое - в нем очень много стекла, которое пришло на замену обычным школьным глухим стенам, из-за чего складывается ощущение легкости и свободы. Учительские помещения, классы и аудитории - все это теперь на виду и у учителей, и учеников. Ультрасовременный и стильный минималистичный дизайн школы вряд ли оставит ребят равнодушным и несомненно сможет мотивировать к учебе.
Полностью оборудованные кабинеты, компьютерный класс, лабораторная, огромный спортивный зал, залы для аэробики и отдельное помещение с тренажерами и гантелями (которые ученики смогут совершенно бесплатно использовать и в свободное время) - все это и многое другое будет ждать гимназистов в новом здании.
«Ребята, которые приходили к нам на собеседования, в полном восторге, и ждут не дождутся, когда придут учиться», - сказала завуч Нарвской государственной гимназии Татьяна Окунева.
Но важной отличительной чертой Нарвской государственной гимназии является не столько новейшее здание, сколько особенный подход к учебному процессу вообще и каждому ученику в частности. Цель - обеспечить каждому гимназисту возможность максимально раскрыть свой потенциал, помочь поднять уровень знания государственного языка и определиться с планами на будущее. «Мы хотим создать условия, при которых ученики будут справляться со школьной нагрузкой, успевать по всем предметам, не "выпадать" из материала. Для этого у нас будут координаторы, менторы, учебные аналитики», - поделилась директор гимназии Тейви Габриель.
Во время вступительного собеседования оценивалось умение планировать учебу, использовать изученное в жизни, видеть связи в изучаемом материале, а также кругозор, способность видеть и ценить связь с другими людьми, природой, обществом, уважать и знать население своей страны. «Ученики мотивированы, они хотят улучшить знания эстонского, потому что понимают, что скоро им придется поступать в университет, где учеба ведется на государственном языке», - рассказала Тейви.
Директор была приятно удивлена тем, что у поступающих в гимназию учеников знание эстонского весьма достойное, несмотря на то, что они большую часть времени находятся в русскоязычной среде.
Гимназия уже нашла всех необходимых преподавателей. Легче всего было найти учителей английского - кандидатов было много. Сложнее всего - учителей эстонского языка, которые были бы готовы работать с учениками, чей родной язык - русский. «Преподаватели сомневались, задумывались: а знают ли они русский на достаточном уровне? Но мы успокаивали тем, что русский знать необязательно, при желании все можно объяснить, просто другими словами», - отметила Татьяна.
Больше половины преподавателей - это преподаватели из Нарвы, еще около 30 человек - из Ида-Вирумаа, и только 12 учителей приедут из других регионов Эстонии. Один из них - Марти Рымус, который до этого проживал в Таллинне. Марти будет преподавать социальные науки: историю и обществоведение. Он настроен оптимистично и говорит, что трудностей не боится.
«Есть только искренний интерес и ощущение, что большее взаимопонимание между эстонской и русской общинами не только возможно, но и необходимо, - поделился Марти. - Я с нетерпением жду встречи со своими новыми учениками и коллегами, а также с жителями города».
Языковой барьер нового учителя не пугает: Марти уверен, что возможность найти общий язык не зависит от знания языков как таковых. «Я выступаю за безопасную среду обучения, которая является основой для творческого и рабочего сотрудничества. Это не значит, что недопонимания и кризисов не бывает - все мы люди. Но у меня была хорошая практика русского языка, поэтому на разговорном уровне я неплохо справляюсь», - добавил он.
Концепция новой гимназии - это образование, поддерживающее свободу выбора. Главная задача - дать ученикам возможность самостоятельно делать свой выбор и нести за него ответственность. Ученики смогут выбирать себе предметы и направления, основываясь на своих слабых и сильных сторонах и на том, какого будущего они для себя хотят. А преподаватели и администрация со своей стороны обещают сделать все возможное, чтобы гимназистам было спокойно и комфортно получать новые знания и готовиться ко взрослой жизни.