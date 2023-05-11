Владимир Зеленский: «Украине нужно еще время для подготовки контрнаступления»

Между тем, большинство экспертов считают, что хотя Киев объяснимо осторожничает, но контрнаступление на самом деле вполне может оказаться поворотным моментом. Оно способно изменить линии фронта, которые не меняются уже много месяцев.

О помощи Запада и потенциальных переговорах

Artillery in Ukraine Фото: Getty Images

Успех контрнаступления важен для Украины еще и потому, что покажет Западу, насколько эффективна оказываемая им военная помощь.

Если Запад не увидит должных результатов на поле боя, не исключено, что объемы помощи сократятся, а на Киев начнется давление касательно вступления в переговоры с Россией, считают эксперты.

Учитывая, что примерно одна пятая часть Украины находится под российской оккупацией, вопрос земельных концессий вполне может стать одним из главных пунктов этих переговоров.

Но Владимир Зеленский такого варианта не допускает.

«Они не могут заставить Украину сдать территории. Почему какая-либо страна мира должна отдавать Путину свою территорию?» - сказал он в интервью.

Украина в целом не против мирного урегулирования, но предлагаемый ею план включает пункты, категорически отвергаемые Москвой: возвращение всех оккупированных земель, включая Крым, выплаты Россией репараций и создание специального международного трибунала для суда над российскими военными преступниками.

О поддержке со стороны США после выборов-2024

Президент Украины не допускает, что поддержка со стороны США ослабнет, даже если нынешний глава Белого дома Джо Байден не переизберется на второй срок.