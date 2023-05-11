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Сотни людей застревают в дверях и падают в столичном общественном транспорте

, Репортер-редактор
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Автобус. Фото иллюстративное.
Автобус. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

С читателем Rus.Postimees произошла неприятная ситуация: при входе в троллейбус его задело закрывающимися дверьми. В связи с этим, он обратился в редакцию с вопросом, почему водители общественного транспорта не следят за тем, успели ли пассажиры зайти в транспорт или выйти из него?

Читатель сообщил, что ждал транспорт на остановки Лёвенру в сторону центра. «Вскоре подъехал троллейбус номер 1. Передо мной были еще люди, и я вежливо пропустил всех вперед, а сам зашел последний. В момент, когда я заходил, водитель начал закрывать двери и задел мне плечо и портфель. Все вещи целы, и сам я не пострадал», - рассказал он.

«На моей памяти был случай, когда водитель автобуса закрыл двери, прищемив ребенку руку, и какое-то время ехал так дальше, пока руку не вытащили из дверей во время движения», - вспомнил читатель, добавив, что ребенок тогда отделался лишь испугом.

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