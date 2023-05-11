Сотни людей застревают в дверях и падают в столичном общественном транспорте

Читатель сообщил, что ждал транспорт на остановки Лёвенру в сторону центра. «Вскоре подъехал троллейбус номер 1. Передо мной были еще люди, и я вежливо пропустил всех вперед, а сам зашел последний. В момент, когда я заходил, водитель начал закрывать двери и задел мне плечо и портфель. Все вещи целы, и сам я не пострадал», - рассказал он.