Сотни людей застревают в дверях и падают в столичном общественном транспорте

С читателем Rus.Postimees произошла неприятная ситуация: при входе в троллейбус его задело закрывающимися дверьми. В связи с этим, он обратился в редакцию с вопросом, почему водители общественного транспорта не следят за тем, успели ли пассажиры зайти в транспорт или выйти из него?
Читатель сообщил, что ждал транспорт на остановки Лёвенру в сторону центра. «Вскоре подъехал троллейбус номер 1. Передо мной были еще люди, и я вежливо пропустил всех вперед, а сам зашел последний. В момент, когда я заходил, водитель начал закрывать двери и задел мне плечо и портфель. Все вещи целы, и сам я не пострадал», - рассказал он.
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