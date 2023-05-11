Немцы будут умирать раньше других европейцев

Ученые сравнили ожидаемую продолжительность жизни в 16 странах Западной Европы. Немецкие мужчины заняли в рейтинге 15 место, женщины - 14-е. Получается, что немцы будут жить не так долго, как другие западные европейцы, сообщил в среду, 10 мая, Федеральный институт популяционных исследований, штаб-квартира которого находится в Висбадене.

По данным ученых из BiB, а также сотрудников Института демографии Общества Макса Планка, принимавших участие в исследовании, основная причина относительно низких ожиданий - сердечно-сосудистые заболевания. Казалось бы, эти недуги неплохо лечатся в наше время, однако, как утверждают специалисты, в Германии их диагностируют позднее, чем это необходимо для эффективного лечения.