Британия передала Украине крылатую ракету с дальностью до 250 км

Выступая в четверг перед депутатами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией.

Ранее в четверг телекомпания CNN сообщила со ссылкой на свои источники, что Великобритания уже поставила Украине несколько ракет Storm Shadow, обращая внимание на то, что дальность этих ракет позволяет нанести удар вглубь территории оккупированных регионов Украины и аннексированного в 2014 году Крыма.

Ранее Британия стала первой страной, которая согласилась передать Украине основные боевые танки.

«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины», - заявил Уоллес, выступая в парламенте.

«Мы не будем просто стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей, - добавил министр. - Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине».

Storm Shadow - авиационная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Дальность стрельбы - более 250 км, что ощутимо превышает дальность тех ракет, которые западные партнеры Украины передавали ей до сих пор.

Это проверенная в боевых условиях высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения крупных зданий и сооружений, таких как портовая инфраструктура, центры управления, бункеры, ракетные площадки, аэродромы и мосты, которые в противном случае могли бы потребовать развертывания нескольких самолетов в ходе многочисленных миссий.