Европарламент собирается ввести правила использования искусственного интеллекта

Депутаты Европарламента из Комитета гражданских свобод и защите прав потребителей подавляющим большинством голосов проголосовали за введение ограничений на использование искусственного интеллекта в Европе.

В июне текст проекта будет представлен на пленарном заседании парламента, после чего начнутся переговоры со странами-членами Евросоюза по итоговым формулировкам закона.

Законодатели назвали сегодняшнее голосование историческим и выразили надежду, что оно приведет к принятию первых в мире законов об ИИ.

Текст проекта основан на предложениях Европейской комиссии двухлетней давности, но в нем есть дополнительные положения относительно биометрического наблюдения, распознавания эмоций и систем, умеющих предсказывают преступления.

Системы ChatGPT и Midjourney, рекомендуется отнести к категории систем, требующих особых мер прозрачности, так что пользователь должен отдавать себе отчет в том, что решение принимает машина, а не человекек.

Текст Европарламента призывает к дополнительному критерию, который определял бы области высокого риска использования ИИ. Список предложений Комиссии включает использование ИИ в инфраструктуре, образовании, сфере управления человеческими ресурсами, публичным сектором и миграционных службах.