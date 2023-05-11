Европарламент собирается ввести правила использования искусственного интеллекта

В четверг члены Европейского парламента проголосовали за то, чтобы сделать первый шаг к общеевропейскому регулированию ChatGPT и других систем искусственного интеллекта (ИИ).
Депутаты Европарламента из Комитета гражданских свобод и защите прав потребителей подавляющим большинством голосов проголосовали за введение ограничений на использование искусственного интеллекта в Европе.
В июне текст проекта будет представлен на пленарном заседании парламента, после чего начнутся переговоры со странами-членами Евросоюза по итоговым формулировкам закона.
Законодатели назвали сегодняшнее голосование историческим и выразили надежду, что оно приведет к принятию первых в мире законов об ИИ.
Текст проекта основан на предложениях Европейской комиссии двухлетней давности, но в нем есть дополнительные положения относительно биометрического наблюдения, распознавания эмоций и систем, умеющих предсказывают преступления.
Системы ChatGPT и Midjourney, рекомендуется отнести к категории систем, требующих особых мер прозрачности, так что пользователь должен отдавать себе отчет в том, что решение принимает машина, а не человекек.
Текст Европарламента призывает к дополнительному критерию, который определял бы области высокого риска использования ИИ. Список предложений Комиссии включает использование ИИ в инфраструктуре, образовании, сфере управления человеческими ресурсами, публичным сектором и миграционных службах.
Европарламент также намерен ввести дополнительные регуляции в случае угроз безопасности, здоровью и основным правам человека.