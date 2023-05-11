Министр юстиции: наказание за публичное разжигания ненависти ужесточится

Министр юстиции Калле Лаанет в четверг передал на согласование законопроект, позволяющий защитить общество от самых тяжких форм разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти - изменение учитывает защиту свободы слова и других основных свобод.
Согласно законопроекту, в будущем будут преследоваться в качестве преступлений тяжкие случаи публичного разжигания ненависти, насилия или дискриминации в отношении группы людей или члена группы на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального положения. Наказание будет следовать только за действиями, позволяющими опасаться, что за призывами последует насилие или они существенно угрожают безопасности общества. В случае других нарушений отягчающим обстоятельством будет ненависть в качестве мотива.
По словам Лаанета, пенитенциарное право не предусмотрено для формирования общественной морали. По его словам, пенитенциарное право должно регулировать только самое необходимое, защищая при этом свободу слова. В то же время, наказания за самые тяжкие формы разжигания ненависти требует конституция Эстонии.
«Новая форма состава преступления предназначена для борьбы только с самыми тяжелыми формами разжигания ненависти. Это не касается обычных критических или шокирующих высказываний. Изменение не помешает также выражать свои взгляды и в тех случаях, когда это может оскорбить какую-либо социальную группу. На грубость можно реагировать общественным осуждением или при необходимости обратившись в суд с гражданским иском, как происходит и сейчас», - сказал министр юстиции.
«Один из примеров разжигания международной ненависти и призывов к насилию - публичная пропаганда Российской Федерации против украинцев, которая привел к преступлениям против человечества. Множество подобных примеров известно и из времен Второй мировой войны, а также со стороны советских оккупационных властей. Подобные примеры были ориентирами при составлении законопроекта», - отметил Лаанет.
В действующем праве публичные призывы к ненависти, насилию или дискриминации рассматриваются в качестве правонарушения только в том случае, если они сопровождаются угрозой для жизни, здоровья или имущества людей.
«Это неудачный критерий, который сделал состав преступления разжигания ненависти показным - преступление разжигания ненависти заключается именно в создании фона абстрактной угрозы и вражды, а не в создании конкретной опасной ситуации. Таким образом, действующее право неоправданно ограничивает состав преступления разжигания ненависти и не позволяет достаточно решительно реагировать в ситуациях, где публичный призыв обладает потенциалом существенной опасности для публичного порядка», - пояснил министр.
После согласования министерство проанализирует поступившую обратную связь и вместе с необходимыми дополнениями передаст законопроект правительству. Если правительство утвердит законопроект, его передадут в Рийгикогу.