Министр юстиции: наказание за публичное разжигания ненависти ужесточится

Согласно законопроекту, в будущем будут преследоваться в качестве преступлений тяжкие случаи публичного разжигания ненависти, насилия или дискриминации в отношении группы людей или члена группы на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального положения. Наказание будет следовать только за действиями, позволяющими опасаться, что за призывами последует насилие или они существенно угрожают безопасности общества. В случае других нарушений отягчающим обстоятельством будет ненависть в качестве мотива.

По словам Лаанета, пенитенциарное право не предусмотрено для формирования общественной морали. По его словам, пенитенциарное право должно регулировать только самое необходимое, защищая при этом свободу слова. В то же время, наказания за самые тяжкие формы разжигания ненависти требует конституция Эстонии.

«Новая форма состава преступления предназначена для борьбы только с самыми тяжелыми формами разжигания ненависти. Это не касается обычных критических или шокирующих высказываний. Изменение не помешает также выражать свои взгляды и в тех случаях, когда это может оскорбить какую-либо социальную группу. На грубость можно реагировать общественным осуждением или при необходимости обратившись в суд с гражданским иском, как происходит и сейчас», - сказал министр юстиции.