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Он умер. Талантливый боксер рухнул в ринге и так и не услышал о своей победе

rus.postimees.ee
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Кеннет Эгано.
Кеннет Эгано. Фото: Instagram @keth_eltiribli

На Филиппинах произошел трагический инцидент – боксер Кеннет Эгано выиграл бой, но решения арбитра уже не услышал. Позже спортсмен скончался в больнице.

В субботу у 22-летнего Эгано был бой с Джейсоном Факуларин и за восемь раундов он сумел одолеть противника. Матч был очень сложным.

В то время пока боксеры, их помощники и болельщики ждали решения судей, Эгано рухнул в своем углу ринга. Боксера доставили прямо в больницу, он так и не услышал, как судьи объявили его победителем.

У него было обнаружено внутримозговое кровоизлияние, Эган впал в кому. Организатор соревнований, легендарный боксер Мэнни Паквайо пообещал оплатить все расходы на лечение спортсмена, но молодой человек так и не вышел из комы. В среду он умер.

«Нет ничего дороже человеческой жизни. Бокс – опасный спорт. И бойцы заслуживают большого уважения. В других видах спорта можно веселиться, но в боксе веселья нет», - сказал Паквайо.

Эгано начал карьеру в 2019 году, но затем взял почти двухлетнюю паузу. После возвращения он соревновался с трехмесячным интервалом. На его счету семь побед и одно поражение.

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