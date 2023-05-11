Он умер. Талантливый боксер рухнул в ринге и так и не услышал о своей победе

В субботу у 22-летнего Эгано был бой с Джейсоном Факуларин и за восемь раундов он сумел одолеть противника. Матч был очень сложным.

В то время пока боксеры, их помощники и болельщики ждали решения судей, Эгано рухнул в своем углу ринга. Боксера доставили прямо в больницу, он так и не услышал, как судьи объявили его победителем.

У него было обнаружено внутримозговое кровоизлияние, Эган впал в кому. Организатор соревнований, легендарный боксер Мэнни Паквайо пообещал оплатить все расходы на лечение спортсмена, но молодой человек так и не вышел из комы. В среду он умер.

«Нет ничего дороже человеческой жизни. Бокс – опасный спорт. И бойцы заслуживают большого уважения. В других видах спорта можно веселиться, но в боксе веселья нет», - сказал Паквайо.