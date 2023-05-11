Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Тормозим работу Рийгикогу, чтобы правительство не обдирало людей

Праведный гнев оппозиции

Резвость, с которой коалиция вознамерилась разом поднять несколько налогов и урезать семейные пособия, можно объяснить лишь напыщенной самонадеянностью и опьянением от результатов выборов. Более 60 мест в парламенте лишь подогрели самоуверенность правительства, что все пройдет без особых проблем. А излишняя уверенность в своих силах может сильно навредить политикам. Потом что опьяненные успехом они забыли о таком важном факторе парламентской демократии как оппозиция.

А самое главное, свежая коалиция, похоже, слишком быстро забыла о тех людям, голосами которых она и пришла к власти. А народ то как раз и не давал мандат на резкое повышение налогов и снижение семейных пособий. Не было об этом речи во время предвыборной кампании. Реформисты вообще не заикались о налогах, предпочитая говорить о безопасности. Если кто и упоминал о возможном повышении налогов среди участников нынешней коалиции, то только социал-демократы. Кандидаты от «Ээсти 200» лишь говорили высокопарные фразы, что они знают, что нужно делать для развития экономики страны. Так что нет ничего удивительного, что люди почувствовали себя обманутыми. А если учесть, что планируемые изменения ухудшат качество их жизни, то было бы наивно думать, что все проглотят и моча будут наблюдать за тем, как правительство их обдирает.

Неизбежность компромисса

Я рада, что на четвертый день обструкции к коалиции пришло понимание того, что если не сбавить обороты, то противостояние может продолжаться долго. В итоге вскоре в СМИ и в народе могут появиться сигналы об импотенции правительства, которое не справляется с руководством страной. Думаю, именно это опасение стало главной причиной того, что правительство переделало законопроект о повышении нескольких налогов разом и разбило его на четыре разных законопроекта. Позитивным сообщением стало и то, что комиссия социальных дел собирается на внеочередное заседание для того, чтобы заново обсудить скандальный законопроект о снижении семейных пособий. Я предполагаю, что благодаря нашей борьбе этот законопроект может быть дополнен хотя бы такой поправкой, что пособия на первого, второго и последующего детей будут одинаковыми. Кстати, именно такой законопроект мы сегодня подали. Думаю, он бы стал разумным компромиссом.