Может быть непредсказуемым ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Вильяндимаа Артура

Артур невысокого роста, у него темные волосы и татуировки. Когда он вышел из больницы, на нем были светлые джинсы, темная куртка и разноцветная шапка с помпоном.

Артур может быть непредсказуемым. Если вы заметили его или знаете о его местонахождении, полиция просит людей не подходить к нему, а обратиться в полицию.