Может быть непредсказуемым ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Вильяндимаа Артура

В ночь на вторник, 9 мая, 39-летний Артур покинул деревню Ямеяла в Вильяндимаа. По имеющимся данным, он отправился на поезде в Таллинн.
Артур невысокого роста, у него темные волосы и татуировки. Когда он вышел из больницы, на нем были светлые джинсы, темная куртка и разноцветная шапка с помпоном.
Артур может быть непредсказуемым. Если вы заметили его или знаете о его местонахождении, полиция просит людей не подходить к нему, а обратиться в полицию.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Артура или видел его, сообщить об этом по номеру 112.
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