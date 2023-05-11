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Литва приостанавливает закупку тепловизоров для Украины

BNS
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: Julius Kalinskas

Министерство обороны Литвы приостанавливает закупку предназначенных для Украины тепловизионных биноклей после того, как стало известно, что в отношении деятельности двух компании, связанных с этой сделкой, проводится досудебное расследование.

«В связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами мы останавливаем сам процесс. Никаких договоров подписано не было», - заявил в четверг министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По словам министра обороны, в конце марта полиция начала предварительное расследование в отношении компаний-победителей конкурса закупки Ados-tech и Ados pro.

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