Литва приостанавливает закупку тепловизоров для Украины

Министерство обороны Литвы приостанавливает закупку предназначенных для Украины тепловизионных биноклей после того, как стало известно, что в отношении деятельности двух компании, связанных с этой сделкой, проводится досудебное расследование.
«В связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами мы останавливаем сам процесс. Никаких договоров подписано не было», - заявил в четверг министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По словам министра обороны, в конце марта полиция начала предварительное расследование в отношении компаний-победителей конкурса закупки Ados-tech и Ados pro.
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