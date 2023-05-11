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ВИДЕО ⟩ В Милане взорвался автомобиль с кислородными баллонами, местные жители эвакуированы

rus.postimees.ee
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В Милане взорвался автомобиль с кислородными баллонами.
В Милане взорвался автомобиль с кислородными баллонами. Фото: Andrea Fasani

В Милане на севере Италии взорвался фургон с кислородными баллонами, из-за чего вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

На видеокадрах, снятых на месте происшествия, виден дым в центре Милана, а также автомобили и здания, поврежденные взрывом. По данным информационного агентства ANSA, детский сад и жители дома были эвакуированы из-за риска распространения огня.

Аварийные службы подозревают, что причиной взрыва стали кислородные баллоны, которые фургон доставлял в аптеку, но сам пожар мог начаться от двигателя автомобиля. По данным La Repubblica, автомобиль перевозил баллоны с кислородом объемом 32 литра.

Водитель фургона получил незначительные ожоги рук и ног, а всего, по данным корреспондента Euronews, пострадали четыре человека. Среди них - монахиня, которая, как сообщается, упала во время эвакуации детского сада.

Перед тем, как водителя доставили в больницу, он рассказал СМИ, что заметил огонь в автомобиле и остановился, чтобы исправить ситуацию, но затем фургон взорвался.

По словам очевидцев, сначала произошел один большой взрыв, за которым последовало несколько более мелких.

«Я слышал взрыв, - сказал агентству ANSA молодой человек, находившийся на месте происшествия. - Я живу здесь, я потерял мотоцикл и машину, которые загорелись. Я вошел в дом, чтобы вынести кошек, но было слишком много дыма».

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