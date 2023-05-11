ВИДЕО ⟩ В Милане взорвался автомобиль с кислородными баллонами, местные жители эвакуированы

На видеокадрах, снятых на месте происшествия, виден дым в центре Милана, а также автомобили и здания, поврежденные взрывом. По данным информационного агентства ANSA, детский сад и жители дома были эвакуированы из-за риска распространения огня.

🔴 Esplosione a #Milano, zona Porta Romana: ignote le cause, diverse auto in fiamme. @ultimoranet pic.twitter.com/0HO1jnWRHf — Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) May 11, 2023

Аварийные службы подозревают, что причиной взрыва стали кислородные баллоны, которые фургон доставлял в аптеку, но сам пожар мог начаться от двигателя автомобиля. По данным La Repubblica, автомобиль перевозил баллоны с кислородом объемом 32 литра.

🔴 #Milano, #incendio ed #esplosione in zona Porta Romana, centro città: ferito un uomo, coinvolti una decina di veicoli, due appartamenti e una farmacia. Evacuata una scuola vicina. Dalle 12 #vigilidelfuoco al lavoro, intervento in corso [#11maggio 12:45] pic.twitter.com/3VlptvPkAW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 11, 2023

Водитель фургона получил незначительные ожоги рук и ног, а всего, по данным корреспондента Euronews, пострадали четыре человека. Среди них - монахиня, которая, как сообщается, упала во время эвакуации детского сада.

Перед тем, как водителя доставили в больницу, он рассказал СМИ, что заметил огонь в автомобиле и остановился, чтобы исправить ситуацию, но затем фургон взорвался.

#Incendio a #Milano in zona Porta Romana.

🔴L'esplosione di un veicolo in via Pier Lombardo all'angolo con via Vasari, ha innescato diverse esplosioni che coinvolgerebbero almeno 5 veicoli. A innescare il rogo sarebbe stato un camion che trasportava bombole di ossigeno. pic.twitter.com/tJGTAThnx6 — Francesco Leone (@_FrancescoLeone) May 11, 2023

По словам очевидцев, сначала произошел один большой взрыв, за которым последовало несколько более мелких.