Эстония рассмотрит вопрос о закрытии пограничного пункта с Россией

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, сообщил ERR, что до конца года Эстония рассмотрит вопрос о закрытии одного из пограничных пунктов с Россией, расположенных на юге Эстонии. Вполне вероятно, что погранпереход Койдула будет закрыт для автомобильного движения.
По словам Ляэнеметса, они постараются подготовить данные ко второму полугодию, тогда будет понятно, продолжать ли работу над этим вопросом или нет. В качестве причины возможного закрытия Ляэнеметс назвал резкое сокращение количества пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.
«Логика закрытия следует из того, что по сравнению с докоронавирусным периодом количество пересечений границы на востоке сократилось почти на 80 процентов, а в Южной Эстонии - почти наполовину. Так ли нужны ли нам два соседних пункта (Койдула и Лухамаа – прим. ред.), когда интенсивность пересечения границы сократилась почти в два раза?» - спросил министр.
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