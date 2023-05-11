Эстония рассмотрит вопрос о закрытии пограничного пункта с Россией

По словам Ляэнеметса, они постараются подготовить данные ко второму полугодию, тогда будет понятно, продолжать ли работу над этим вопросом или нет. В качестве причины возможного закрытия Ляэнеметс назвал резкое сокращение количества пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.

«Логика закрытия следует из того, что по сравнению с докоронавирусным периодом количество пересечений границы на востоке сократилось почти на 80 процентов, а в Южной Эстонии - почти наполовину. Так ли нужны ли нам два соседних пункта (Койдула и Лухамаа – прим. ред.), когда интенсивность пересечения границы сократилась почти в два раза?» - спросил министр.