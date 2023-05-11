В следующем зимнем сезоне AirBaltic предложит полеты по 11 новым маршрутам

Среди прочего, в расписание включены рейсы из Таллинна в Тампере, Амстердам, Тенерифе и Женеву, сообщила AirBaltic. Кроме того, авиакомпания расширяет свою деятельность в Таллинне и к зимнему сезону привезет на свою таллиннскую базу четвертый самолет.

В дополнение к новым рейсам из Таллинн авиакомпания откроет маршруты из Риги в Агадир в Марокко и Аликанте, Испания. К маршрутам из Вильнюса добавятся Брюссель, Тенерифе, Дубай и Турин, а из Тампере откроются маршруты на Тенерифе и в Киттиля.